Philips’ expertise en innovatie opnieuw beloond door EISA (adv)

Beoordeling Philips OLED806

De Philips 55OLED806 is mooie opvolger voor de OLED805. Hij heeft een deel van de minpunten van vorig jaar weggewerkt. Zo is het toestel nu uitgerust met HDMI 2.1-aansluitingen en zorgt de nieuwe chipset voor een erg vlotte gebruikservaring. Welke minpunten moet je wel nog in rekening brengen? De anti-banding oplossing is ondertussen toch wat ondermaats vergeleken bij concurrenten. Dat kan beter, bijvoorbeeld zoals we vorig jaar op de OLED935 zagen. De remote oogt wel leuk en ligt goed in de hand, maar zijn neiging om foute toetsaanslagen uit te lokken kan lastig zijn.

Over het algemeen scoort de Philips bijzonder goed. Dat verrast niet, want hij start van de uitstekende beeldverwerking en upscaling van zijn voorganger. De prima kalibratie zorgt voor meeslepende beelden met veel zwartdetail en mooie, natuurlijke kleuren. Filmmaker Mode is er voor de beeldpuristen, de nieuwe Thuisbioscoop beeldmode is een goede keuze voor wie in een meer verlichtte huiskamer kijkt. Met Fast Motion Clarity haalt ook Philips nu elk detail uit snel bewegende beelden, een goede toevoeging voor sportliefhebbers. De automatische filmdetectie via AI is handig omdat je zo niet moet wachten tot de Filmmaker mode vlag uitgebreid ingeburgerd is. En de extra anti-burnin maatregel brengt wat meer gemoedsrust voor zij die twijfelen. Daarnaast levert hij uitgebreide HDR-ondersteuning (enkel Dolby Vision IQ ontbreekt), en uitstekende OLED-prestaties met een hoge piekluminantie en vooral erg rijke kleuren. We zijn ook nog steeds fan van Perfect Natural Reality als je SDR-beelden een HDR-effect wilt geven. Het audiosysteem zorgt voor een prima muzikale omlijsting, en met DTS Play-Fi heeft de Philips ook een plaats in een multiroom-audiosysteem.

Wat prijs betreft zit hij op hetzelfde niveau als de LG C1, en daarom geven we hem met plezier ook een Kooptip.