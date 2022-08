Bluesound kondigt Powernode Edge streaming amplifier aan

Bluesound wil met de Powernode Edge iedere ruimte omtoveren tot een ruimte met hifi-geluid. Het bedrijf spreekt ook simpelweg over ‘Just add speakers’. Voeg speakers toe aan de Powernode Edge van Bluesound en je hifi-systeem is helemaal klaar voor de moderne tijd.

De Powernode Edge beschikt over een 2×40 watt DirectDigital amplifier waarmee je hi-res audio kunt afspelen tot 24-bit/192kHz. Ook is er ondersteuning voor MQA. Uiteraard is deze moderne streamer voorzien van alle moderne gemakken. Via de BluOS Controller-app heb je direct toegang tot twintig geïntegreerde muziekdiensten, je eigen persoonlijke bibliotheek, wifi-verbinding of ethernet of speel muziek af van een extern usb-apparaat. AirPlay 2 is ingebouwd voor de Apple-gebruikers. Maak gebruik van aptX HD Bluetooth of gebruik de HDMI eARC-aansluiting voor je televisie of draaitafel.

Via BlueOS heb je ook toegang tot multiroom-audio. Je kunt andere speakers toevoegen of bijvoorbeeld een subwoofer.

Bluesound Powernode Edge kenmerken

DirectDigital™ Amplifier Platform

40 Watts Per Channel Into 8 Ohms

Quad-Core 1.8GHz ARM® Cortex™ A53 Processor

HDMI eARC, Optical & Analog Audio Inputs

BluOS™ Wireless Multi-Room Music Capability

App Control with Adjustable Audio Settings

MQA Music And Hi-Res Audio Streaming

Airplay 2 Integration

Works With Amazon Alexa, Google Assistant and Apple Siri

Dual-Band Wi-Fi + Gigabit Ethernet

Two-Way aptX™ HD Bluetooth

Wireless Headphone Output

Wired & Wireless Subwoofer Output

IR Remote Learning Capability

Front Panel Touch Controls

Compact 1U Form Factor

Easy Four-Way Mounting System

Black Or White Finish

Prijs en beschikbaarheid

De Bluesound Powernode Edge is begin oktober verkrijgbaar voor 699 euro.

