Dynaudio Focus: nieuwe lijn high-end actieve speakers

De nieuwe Focus-serie vervangt de Focus XS-serie, met een design dat zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde modern is. De speakers zijn ontwikkeld voor diegenen die met een systeem willen werken dat eenvoudig is, geen tuning nodig heeft, zonder extra apparatuur komt en over een design beschikt dat in hedendaagse interieurs past. In de serie zien we drie modellen terug: de Focus 10 (een 2-weg monitorspeaker), de Focus 30 (een 2,5-weg vloerstaande speaker) en de Focus 50 (een 3-weg vloerstaande speaker).

De Focus-luidsprekers komen met een eigen streamingplatform, waarmee je toegang hebt tot diverse streamingdiensten en -technieken, waaronder Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Qplay, UPnP, Netradio en Bluetooth. Ook Roon Ready is aanwezig en zelfs WiSA is ingebouwd zodat de speakers draadloos met een WiSA-zender gekoppeld kunnen worden, zoals een LG-televisie. Daarnaast zijn er coaxiale, optische en analoge ingangen voor het aansluiten van bronnen. Ook een subwoofer kan aangesloten worden, net als een ethernetkabel. Dirac Live is aanwezig voor ruimtekalibratie.

De Focus-luidsprekers schakelen automatisch naar de actieve bron en wanneer de Smart Grilles geplaatsts worden zien de speakers dit en wordt de equalizer hierop aangepast. De bediening kan via de Dynaudio-app of met de meegeleverde bluetooth-afstandsbediening. Op het gebied van audiokwaliteit heeft Dynaudio tal van eigen technieken ingebouwd, waaronder de Cerotar tweeter en dezelfde versterkers die het bedrijf gebruikt in zijn professionele studio referentiemonitors.

De Dynaudio Focus-modellen komen in vier afwerkingen; White High Gloss, Black High Gloss, Walnut Wood en Blonde Wood. Je kunt al voor de luidsprekers naar de winkel in de Benelux. Voor de Focus 10 betaal je 5.000 euro, voor de Focus 30 7.500 euro en de Focus 50 kost je 10.000 euro.