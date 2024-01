Review: Sony XR-55A80L (A80L-serie) oled-televisie

Sony XR-55A80L - Beeldverwerking

De Sony Cognitive Processor XR van Sony is al enkele jaren het hart van de Bravia tv’s en met goede resultaten. Goede deinterlacing, uitstekende ruisonderdrukking en mooie upscaling zet al je content, zowel gloednieuw als ouder materiaal, erg mooi op het scherm. ‘Reality Creation’ is een uitstekende functie om oudere HD-content wat extra detail en scherpte te geven. Activeer ‘Vloeiende gradatie’ om kleurbanden te voorkomen in zachte gradiënten. De ‘laag’ stand is veilig, verbergt nauwelijks detail maar werkt wel de meeste kleurbanden weg. Voor ernstigere problemen, zoals in onze donkere Game of Thrones-scène is de ‘midden’ stand vereist, ook al kost die een minimum aan detail.

Sony levert erg goede motion handing voor films, maar laat al geruime tijd wat punten liggen omdat de motion interpolation niet goed kan omgaan met snelle camerabewegingen. Wie dat activeert om filmscènes wat vloeiender te maken zal merken dat de processor af en toe flink wat artefacten op het scherm zet, uiteraard enkel als de camera echt snel beweegt. Dat is iets waar we bij concurrenten toch minder last van hebben. Schakel ‘soepelheid’ naar 2 of 3 voor het beste resultaat, en laat ‘helderheid’ op laag. De hoog stand activeert immers een ‘black frame insertion’ (BFI) die het beeld een zichtbare flikkering geeft. De bewegingsscherpte is uitstekend, zoals we gewend zijn bij alle OLED-tv’s.