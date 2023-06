Review: T+A Solitaire T – Noise-cancelling kan niet luxueuzer

Met de Solitaire T positioneert T+A zich in een heel bijzonder segment: die van de draadloze luxe-hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Bijzonder, want tot voor kort bestond deze categorie helemaal niet. De headsets van Bose en Sony tikten af op 400 euro, met de Apple AirPod Max als uitschieter aan 649 euro. Dat is een stukje minder dan de 1300 euro van deze T+A.

Bij Apple betaal je vooral voor de gebruikte technologie. Het is goed gebouwd maar is nu ook niet luxueus te noemen. Dat is wel anders bij de lichting waar de T+A toebehoort en toestellen als de Focal Abyss, Bowers & Wilkins Px8 en de Mark Levinson No.5909 omvat. Merk op dat alle merknamen die nu net aan bod kwamen uit de hifi-wereld komen, niet de meer algemene consumer electronics-industrie. T+A hoort daar zeker bij, want het Duitse bedrijf bouwt al jaren zeer high-endversterkers en bronnen. En natuurlijk ook luidsprekers; daar begon het allemaal in de jaren tachtig mee. Het is vanuit die expertise (en door de marketinginbreng van een jongere manager, de zoon van oprichter Siegfried Amft) dat T+A van start gin met het ontwikkelen van hoofdtelefoons. De Solitaire-lijn die daaruit volgende omvatte in eerste instantie bekabelde vlaggenschepen met planar-magnetic-drivers. Zelfontwikkelde drivers, en dat is wel heel ongewoon.

De Solitaire T die we hier bekijken is dan weer een dynamische over-ears hoofdtelefoon. En draadloos, natuurlijk. Al heeft het merk in zijn streeftocht naar perfectie toch weer iets extra te bieden in de vorm van een hi-res kabelmodus. Intrigerend allemaal, maar blijft wel dat de T+A Solitaire T met een prijskaartje van 1.399 euro wellicht de duurste noise-cancelling hoofdtelefoon op de markt is. Kan het de verwachtingen die horen bij dit prijspunt écht waarmaken?

Tech specs