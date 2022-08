EISA Awards: wat zijn de beste producten van 2022?

Het idee achter de EISA Awards is dat media die wereldwijd bezig zijn om het reviewen van producten samen de beste producten kunnen identificeren. Omdat elke award tot stand komt op basis van een verkiezing én elk lid mag pas stemmen als ze het toestel grondig getest hebben, zijn de EISA Awards echt wel onderscheidend. Een product dat een award krijgt is, is echt een bewezen referentie in z’n klasse. Fabrikanten kunnen het proces niet beïnvloeden, al kunnen ze wel bijvoorbeeld nog niet gelanceerde toestellen onder embargo al laten testen.

De EISA Awards zijn naar goede traditie ingedeeld in verschillende categorieën, uitgereikt door expertgroepen die bevolkt worden door experts in hun domein. FWD Magazine is al meer dan een decennium lid van drie van die groepen: Home Theatre Audio (alles dat met surround te maken heeft), Home Theatre Video (tv’s, projectors en andere beeldproducten) en Hi-Fi. Die laatste groep bekijkt alle mogelijke audio-apparaten die dienen gericht zijn op muziek in stereo, van platenspelers tot luidsprekers, en wordt gecoördineerd door FWD Magazine-hoofdredacteur Jamie Biesemans.

Omdat de nadruk ligt op nieuwe producten, zijn de EISA Awards ook een goede graadmeter van wat er gaande is. Je ontdekt niet enkel wat goede producten zijn, maar ook welke echt iets nieuws brengen. Dit jaar zien we bijvoorbeeld voor het eerst een award voor een miniled-tv. In de audiowereld is er ook een sterke trend om in te zetten op technisch verfijnde actieve speakers, en ook die soort producten tekenen heel sterk present in 2022. Onder meer van System Audio, SVS, Paradigm en natuurlijk KEF met z’n opmerkelijke LS60 Wireless. Ook de vinylrevival is verre van voorbij – de awards dit jaar tonen aan dat er zelfs een stijgende vraag is naar een ‘betere’ platenspeler.

Dit jaar zijn er ook sommige awardcategorieën opvallend afwezig. Er zijn bijvoorbeeld veel minder luidsprekerawards. Dat vloeit voort uit de tekorten op vlak van onderdelen en leveringsproblemen, waardoor net als in 2020 en 2021 sommige fabrikanten het lastig hebben gehad om nieuwe producten te lanceren. Of misschien werd wel een product voorgesteld, maar bereikte het amper de markt – waardoor niet voldoende EISA-leden hem hebben kunnen testen.

We hopen in elk geval dat de EISA Awards ook in 2022 je kunnen helpen als leidraad wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe tv, soundbar, luidspreker, draaitafel of ander AV-product. Hieronder vind je de links naar de drie expertgroepen en hun awards. Wil je weten wie er nog deel uitmaakt van EISA? Check dan de EISA-website op eisa.eu.

EISA AWARDS 2022-23 FULL LISTING

Hi-Fi Expert Group

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2022-2023

Paradigm Founder 120H

EISA WIRELESS FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2022-2023

KEF LS60 Wireless

EISA WIRELESS ON-WALL LOUDSPEAKERS 2022-2023

System Audio legend 7.2 silverback

EISA ALL-IN-ONE LOUDSPEAKER 2022-2023

Sonus faber Omnia

EISA HIGH-END STEREO SYSTEM 2022-2023

MOON Voice 22 & ACE

EISA BEST VALUE WIRELESS LOUDSPEAKERS 2022-2023

SVS Prime Wireless Pro Powered Speakers

EISA HEADPHONE SYSTEM 2022-2023

EarMen CH-Amp, Tradutto & Staccato

EISA STREAMING AMPLIFIER 2022-2023

Roksan Attessa Streaming Amplifier

EISA SMART AMPLIFIER 2022-2023

Marantz Model 40n

EISA BEST VALUE STEREO SYSTEM 2022-2023

Denon PMA-900HNE & DCD-900NE

EISA STEREO SYSTEM 2022-2023

Rotel RA-6000 & DT-6000

EISA VINYL SYSTEM 2022-2023

Pro-Ject X2 B & Phono Box S3 B

EISA TURNTABLE 2022-2023

Thorens TD 1500

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2022-2023

Argon Audio TT-4

EISA DAC 2022-2023

Musical Fidelity M6x DAC

EISA STREAMER 2022-2023

Primare NP5 Prisma MK2

EISA HEADPHONE AMPLIFIER 2022-2023

Ferrum Audio OOR

EISA HIGH-END HEADPHONES 2022-2023

Meze Audio Elite

Combined Award with Home Theatre Audio Expert Group

EISA POWER AMPLIFIER 2022-2023

Primare A35.8

Combined Award with Mobile Devices Expert Group

EISA MOBILE DAC 2022-2023

iFi Audio xDSD Gryphon

Combined Award with Home Theatre Audio Expert Group

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2022-2023

Perlisten S Series

Home Theatre Audio Expert Group

EISA COMPACT SOUNDBAR 2022-2023

Polk Audio MagniFi Mini AX

EISA HIGH-END SOUNDBAR 2022-2023

Devialet Dione

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023

TCL C935U

EISA HOME THEATRE SOLUTION 2022-2023

Loewe klang system

EISA INTEGRATED SOUNDBAR 2022-2023

Philips Fidelio FB1

EISA HOME THEATRE SOUNDBAR 2022-2023

Hisense U5120GW

EISA HOME THEATRE PROCESSOR 2022-2023

Anthem AVM 90

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2022-2023

Trinnov Amplitude16

EISA HOME THEATRE AV RECEIVER 2022-2023

Denon AVR-X1700H

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2022-2023

Perlisten D215s

Combined Award with Hi-Fi Expert Group

EISA POWER AMPLIFIER 2022-2023

Primare A35.8

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2022-2023

Perlisten S Series

Combined Award with Home Theatre Video & Display Expert Group

EISA MEDIA PLAYER 2022-2023

Zidoo NEO SHome Theatre Video & Display Expert Group

EISA PREMIUM MINI LED TV 2022-2023

TCL 65C835

EISA HOME THEATRE TV 2022-2023

Philips 65OLED+937

EISA BEST BUY OLED TV 2022-2023

Philips 55OLED807

EISA BEST BUY LCD TV 2022-2023

TCL 55C735

EISA FAMILY TV 2022-2023

Philips 55PUS8807

EISA PREMIUM LCD TV 2022-2023

Hisense 65U8HQ

EISA PREMIUM OLED TV 2022-2023

Sony XR-65A95K

EISA GAMING TV 2022-2023

LG OLED42C2

EISA GAMING PROJECTOR 2022-2023

BenQ X3000i

EISA UST PROJECTOR 2022-2023

XGIMI AURA

EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2022-2023

Epson EH-LS12000B

EISA MEDIA PLAYER 2022-2023

Zidoo NEO S

Combined Award with Mobile Devices Expert Group

EISA MOBILE PROJECTOR 2022-2023

Philips GoPix 1

Mobile Devices Expert Group

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2022-2023

OPPO Find X5 Pro

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023

Honor 70

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2022-2023

Sony Xperia 1 IV

EISA SMARTWATCH 2022-2023

Huawei Watch GT 3 Pro

EISA WIRELESS HEADPHONES 2022-2023

Sony WH-1000XM5

EISA MOBILE SPEAKER 2022-2023

JBL Flip 6

EISA IN-EAR HEADPHONES 2022-2023

OPPO Enco X2

EISA TABLET INNOVATION 2022-2023

TCL NXTPAPER 10s

Combined Award with Home Theatre Video & Display Expert Group

EISA MOBILE PROJECTOR 2022-2023

Philips GoPix 1

Combined Award with Hi-Fi Expert Group

EISA MOBILE DAC 2022-2023

iFi Audio xDSD Gryphon

Photography Expert Group

EISA CAMERA OF THE YEAR 2022-2023

Nikon Z 9

EISA MICRO FOUR THIRDS CAMERA 2022-2023

OM System OM-1

EISA APS-C CAMERA 2022-2023

Canon EOS R7

EISA FULL-FRAME CAMERA 2022-2023

Sony Alpha 7 IV

EISA BEST BUY CAMERA 2022-2023

Fujifilm X-T30 II

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2022-2023

Canon EOS R3

EISA VLOGGING CAMERA 2022-2023

Sony ZV-E10

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2022-2023

Panasonic Lumix DC-GH6

EISA LENS OF THE YEAR 2022-2023

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

EISA MACRO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S

EISA MANUAL LENS 2022-2023

Laowa 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO

EISA PHOTO/VIDEO WIDE ANGLE ZOOM LENS 2022-2023

Sony FE PZ 16-35mm F4 G

EISA PHOTO/VIDEO ZOOM LENS 2022-2023

Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z 400mm F2.8 TC VR S

EISA STANDARD LENS 2022-2023

Fujifilm FUJINON XF33mm F1.4 R LM WR

EISA STANDARD ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

EISA SUPERZOOM LENS 2022-2023

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports

EISA TELEPHOTO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2022-2023

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

EISA WIDE ANGLE LENS 2022-2023

SIGMA 20mm F2 DG DN | Contemporary

EISA ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

Combined Award with Mobile Expert Group

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2022-2023

Sony Xperia 1 IV

In-Car Electronics Expert Group

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2022-2023

HELIX P SIX DSP ULTIMATE

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2022-2023

ESX QL812SP

EISA IN-CAR PREMIUM UPGRADE 2022-2023

Audison AF M12.14 bit

EISA IN-CAR DSP SOFTWARE 2022-2023

DSP PC-Tool 5 by Audiotec Fischer

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2022-2023

Ground Zero GZ ULTRA T-30 + GZ ULTRA K-165

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2022-2023

Hertz MPS 250 S2/S4

EISA IN-CAR HIGH-END COMPONENT 2022-2023

Ground Zero GZ ULTRA A-2

EISA IN-CAR DASHCAM 2022-2023

Nextbase 622GW

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2022-2023

Maserati Grecale with Sonus faber High Premium Audio System

EISA IN-CAR CAMPER VAN COMPONENT 2022-2023

Eton UG FIAT SUB 6A