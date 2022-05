Yamaha introduceert R-N2000A receiver en NS-2000A luidsprekersysteem

Yamaha R-N2000A

De R-N2000A netwerk receiver is één entertainment center, voor streamingdiensten tot bronnen met ultra-hoge-resolutie. De R-N2000A is uitgerust met Yamaha’s eigen automatische kalibratietechnologie genaamd YPAOTM (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer). YPAO corrigeert de verschillen in waarneming van het geluid, veroorzaakt door invloeden op de akoestiek van materialen en fysieke afstanden tot de muren. Het optimaliseert het geluid in de luisteromgeving en transformeert de huiskamer in de ideale luisterkamer. Het gebruik van de ES9026PRO D/A converter van ESS Technologies moet ervoor zorgen dat het geluidsbeeld accuraat gereproduceerd wordt.

In plaats van het geluid simpelweg luider weer te geven, weet de R-N2000A het gevoel van dynamiek te vergroten, aldus de fabrikant. Deze dynamiek geeft krachtig het verschil weer tussen dramatische stiltes en beweging in muziek. Om dit te bewerkstelligen heeft Yamaha het concept van “Mechanical Grounding”, afkomstig van onze top hifi-modellen, toegepast. Het concept begint letterlijk aan de voet, door deze vast te monteren aan het chassis. Vervolgens gebeurt hetzelfde met het grote koellichaam, de ringkerntransformator, en de blokcondensatoren. Dit ontwerp voorkomt ongewenste vibraties en resulteert in een expressieve respons van de lage frequenties. Zowel het versterkings- als het stroomgedeelte van het ontwerp is opzettelijk gescheiden van de aarde. De symmetrische bouw, inclusief de “Floating and Balanced” eindversterker-technologie moet zorgen voor een optimale signaal/ruisverhouding en kanaalscheiding.

De R-N2000A is uitgerust met Yamaha’s MusicCast netwerksysteem, net onder meer toegang tot diensten als Amazon Music HD, Apple Music, Spotify, etc. Daarnaast beschikt de R-N2000A over analoge VU-meters en een oled-display die een visuele indicatie van de muzikale dynamiek geven. De USB-DAC laat je het beste uit je favoriete hi-res audiobronnen halen en de HDMI met ARC (Audio Return Channel) zorgt voor een directe verbinding met de tv.