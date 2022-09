Bowers & Wilkins vernieuwt populaire 700 Series

De nieuwe ‘S3’-generatie van de 700 Serie geldt als een aanzienlijke update voor de luidsprekerfamilie. Het blijft de omvangrijkste lijn van Bowers & Wilkins. Er zijn acht modellen, gemikt op muziekliefhebbers die luisteren in stereo en surroundgebruik. De opvallendste verandering op dit vlak is bij de 703 S3. Bij de vorige generatie was dat nog een klassieke luidspreker met geïntegreerde tweeter, nu wordt dit bijna-topmodel eveneens uitgerust met een tweeter-on-top. De 700 Series omvat nu vier van zo’n modellen: de grootste boekenplankspeaker (de 705 S3) en twee vloerstaanders (de 703 S3 en het 702 S3-vlaggenschip). De afsluiter in het rijtje met aparte tweeterbehuizing is de HTM71 S3, de grootste van twee centerspeakers bedoeld voor surroundopstellingen.

Bij de S3-generatie is de tweeter-on-top veel meer geënt op het onderdeel bij de 800 Series, met een langgerekt lichaam dat uit één blok aluminium is vervaardigd en een tweeterdome uit koolstofvezel bevat. Het is opvallend langer dan voorheen, hoewel de lengte niet zo extreem is als zou kunnen. “De 705 S3 is minder diep dan de 805 D4 en we wilden niet dat de tweeter achteraan voorbij de kast zou komen”, zegt Olivier Bosiers, Brand Activation Manager bij het merk. Ook intern is de tweeter-on-top grondig aangepakt, luidt het.

Ook opvallend bij het 705 S3-model is de behuizing die achteraan helemaal gesloten is. Geen baspoort? Toch wel, maar deze Flowport is bij dit model aangebracht in onderkant bij de geïntegreerde voet. Dit is akoestisch interessant als het gaat om plaatsing dicht bij een muur. Paradoxaal is deze grootste vloerstaander daardoor misschien net makkelijker te plaatsen in een kleinere ruimte. De andere 700 S3-modellen hebben Flowports aan de achterzijde.