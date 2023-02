De nieuwe R-Series luidsprekers van KEF kunnen worden gebruikt in stereosetting voor muziek of in een thuisbioscoop. Het hart van de nieuwe R Series speakers wordt gevormd door de Metamaterial Absorption Technology (MAT), een doolhofachtige structuur waarbij elk van de kanalen op efficiënte manier een specifieke frequentie absorbeert. In combinatie fungeren de kanalen als een akoestisch zwart gat, dat 99% van het ongewenste geluid aan de achterzijde van de tweeter absorbeert. Daarmee wordt de resulterende vervorming geëlimineerd, waardoor er een zuiverder, natuurlijker akoestische prestatie ontstaat.

Alle zeven modellen van de R Series zijn uitgerust met een op maat gemaakte 12e generatie Uni-Q driver array met MAT, die gedetailleerde prestaties moet leveren. Ook komen de luidsprekers met een verfijnde tweeter gap-demper die resonanties temt voor meer detail en het flexibele ontkoppelings-chassis dat ongewenste trillingen voorkomt voor meer helderheid. De hybride aluminium woofersmoeten een strakke, diepe en gecontroleerde bas produceren, terwijl het verbeterde crossover-ontwerp en de nauwkeurig afgestemde signaalweg leiden tot een zuiver geluid.

Dei serie omvat drie vloerstaande luidsprekers: de R11 Meta, R7 Meta en R5 Meta, en een boekenplank luidspreker, de R3 Meta. De twee middenluidsprekers, waaronder R6 Meta en R2 Meta, kunnen ook in LCR-configuratie (Left-Centre-Right) worden gebruikt. Op de middenluidsprekers en alle andere modellen in de serie worden Uni-Q arrays van dezelfde grootte toegepast. Als gebruikers Dolby Atmos-geluid willen ervaren, is de R8 Meta surroundluidspreker een aanvulling op het systeem. Deze kan aan de muur worden gemonteerd of kan bovenop een andere luidspreker uit de R Series worden geplaatst.

Het ingetogen design van de R Series wordt aangevuld met diverse kleuropties. Elk model van de R Series wordt geleverd in drie afwerkingen: Black Gloss, White Gloss en Walnut. Twee modellen hebben ook hun eigen kenmerkende afwerking: de Titanium Gloss Special Edition voor de R7 Meta en de Indigo Gloss Special Edition voor de R3 Meta. De R3 Meta is daarnaast voorzien van schroefdraad, waardoor de luidspreker stevig op de top van de KEF S3 vloerstandaards kan worden gemonteerd.

Prijzen