Review: KEF LSX II – Design en geluid vormen mooi koppel

Vier kleuren en een special edition

KEF is altijd een merk geweest met een oog voor design en afwerking. Het werkt daarvoor samen met bekende ontwerpers, in dit geval alweer Michael Young. Geen onbekende, want hij tekende eerder onder meer de KC62-subwoofer en de LS60 Wireless voor KEF, naast heel wat werk voor meubelfabrikanten en interieurmerken. Die invloeden laten zich nog meer voelen bij de LSX II, onder meer door het gebruik van textiel om de behuizing te omhullen. De speakers zijn bovendien beschikbaar in vijf kleuren, waaronder een Cobalt Blue-versie die doet denken aan de knappe Royal Blue van de KEF LS50 Meta. Naar goede KEF-gewoonte is de conus van de driver én de centrale waveguide in aangepaste tinten uitgevoerd. Het is bij elke versie anders, wat het ook weer boeiender maakt (en soms het kiezen lastiger). De blauwe editie heeft bijvoorbeeld een Uni-Q-driver die volledig in matgoud is uitgevoerd. De witte uitvoering combineert dan weer zilver met goud in het midden. Deze keer is er trouwens geen hippe groene optie meer, maar kun je wel nog de lichtbruine Soundwave-editie met hip stofje krijgen. Die is trouwens getekend door Terence Conran, weer een andere grote naam uit de designwereld.

Eigenlijk is het industriële design bij deze tweede generatie niet enorm anders dan bij de eerste LSX. Het blijft een zeer compacte speaker, met fel afgeronde hoeken. Veel groter dan pakweg een Sonos One is elke speaker niet. Dat kleine formaat maakt de LSX II iets heel anders dan de forsere LS50 Wireless II, dat toch een serieus speakersysteem is dat je best op een stand parkeert. Een paar LSX II’en is dan heel wat makkelijker op een tv-meubel of dressoir te plaatsen. Voor onze test gebruiken we echter betaalbare mini-studiostands van IsoAcoustics. KEF zelf biedt hogere stands in passende kleuren aan en ministands voor bureaugebruik. Hoe dan ook, je kunt hem makkelijk een plek geven. We zouden wel aanraden dat je de twee LSX II-speakers op gelijke hoogte plaatst en in de gekende stereodriehoek. Gebruik je ze voor tv-geluid of bij een computer, stel je ze best symmetrisch rond het scherm op.