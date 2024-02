Aqara Ceiling Light T1M is nu verkrijgbaar in de Benelux

Tijdens de IFA 2023 kwam de Aqara Ceiling Light T1M al voorbij. Deze plafondlamp kan 16 miljoen kleuren weergeven, biedt ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter en heeft een unieke status indicator die je zelf kunt programmeren binnen de app. Registreert een sensor dat er ergens een deur open is? Gaat de deurbel? De ring om de Aqara Ceiling Light T1M kan je dat laten weten door te knipperen of door een andere kleur weer te geven. Aqara heeft nu laten weten dat de plafondlamp naar de Benelux toe komt.

De lamp is ontworpen voor ruimtes van vijf tot twintig vierkante meter en kan diverse wittinten (2700K – 6500K) en 16 miljoen kleuren weergeven. De lamp heeft een diameter van bijna 50 centimeter en is daarmee een vrij grote plafondlamp. De lamp biedt ondersteuning voor alle grote platformen als Apple Home (inclusief Adaptive Lightning voor HomeKit-gebruikers), Amazon Alexa en Google Home. De lamp zelf werkt via het Zigbee-protocol, maar er is met een Aqara hub als de Hub M2, Hub M1s Gen 2, Hub E1 of Camera Hub G3 ook ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter. De levensduur van de lamp is 50.000 uren.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Ceiling Light T1M is per direct verkrijgbaar in de Benelux voor een adviesprijs van 149 euro. Bekijk ook de website van Aqara Benelux.