Review: Canton Reference 7 – Geen verkeerde naam

Glooiende lijnen

De Reference 7 mag de kleinste Reference-vloerstaander zijn, het is geen slanke onderpresteerder. Je ziet bij sommige andere fabrikanten wel eens een dun vloerstaandermodel dat muziekliefhebbers moet aantrekken die geen ruimte hebben (of krijgen) voor een volwaardige zuilspeaker. Dat is hier niet het geval. De Reference 7 is best een potige 3-wegs speaker, 33 kg zwaar en voorzien van drie drivers en een tweeter. Hoewel het met z’n 98 cm niet zo hoog is, is het qua breedte en diepte wel lijvig.

En toch komt de Reference 7 allesbehalve als dominant of log over. Dat is te danken aan de frisse, nieuwe designtaal die Canton hier toepast. Het resultaat is heel geslaagd en zal zeker liefhebbers van modern design aanspreken. Vooral als ze iets zoeken dat harmonieus in een Scandinavisch interieur zal staan. Vintagelovers die vallen voor retro-ontwerpen, zoals je vindt bij Mission of Wharfedale? Die groep zal het wellicht minder lusten.

Waar de vorige Reference K-generatie nog relatief hoekig en kloek oogde, zijn de nieuwe speakers gestroomlijnd en veel zachter gevormd. Zoals wel meer fabrikanten hebben ontdekt, is zo’n meer afgeronde luidsprekerkast niet enkel aangenaam voor het oog. Het is daarnaast akoestisch heel interessant. Canton maakt er wel iets heel strak en luxe van. De voorkant die naadloos via een zachte boog overgaat in de zijpanelen is heel chique – en voorkomt problemen zoals diffractie aan de baffle. De wanden van de kast lopen bovendien nergens echt parallel, wat interne staande golven beperkt.

De ontwerpers keken ook met een hedendaagse bril naar de luidsprekerrooster. Je krijgt bij de Reference 7 daarom geen groot ding dat je voor de hele voorkant hangt. In de doos zitten aparte cirkelvormige roosters die je stuk per stuk voor elke driver plaatst. Magnetisch, dus het is gewoon een kwestie van – klik – elk roostertje ervoor te houden.

Het design van de Reference 7 sluit ook nauwer aan met de hogere Reference-modellen dan voorheen bij de K-generatie. Bij de oude Reference K-lijn pakten de hogere modellen uit met een bijzondere vernauwing aan de bovenkant, wat qua design de indruk gaf dat de midrange-driver en tweeter in een aparte kast zaten. Qua design werd de luidsprekerfamilie als het ware in twee gespleten, een beetje zoals dat nu nog bij de Bowers & Wilkins’ 800 Serie het geval is. Dat heb je nu bij de Reference-familie niet langer.