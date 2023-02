Samsung maakt Europese prijzen S95C en S90C QD-OLED-tv’s bekend

Eerder dit jaar kondigde Samsung twee nieuwe qd-oled-televisies aan; de S90C-serie en de S95C-serie. Beide modellen zijn voorzien van een quantum dot-filter in het oled-paneel. De S90C-serie moet het echter doen zonder de One Connect Box voor alle aansluitingen en komt met een minder geavanceerd audiosysteem.

Inmiddels heeft Samsung de prijzen voor de Europese markt bekendgemaakt. De prijs per land kan nog afwijken, maar onderstaande prijzen geven een goede indicatie.

S90C (GQ55S90C) – 55 inch – 1.999 euro – maart 2023

S90C (GQ65S90C) – 65-inch – 2.799 euro – maart 2023

S90C (GQ77S90C) – 77-inch – 3.999 euro – april 2023

S95C (GQ55S95C) – 55-inch – 2.499 euro – eind april 2023

S95C (GQ65S95C) – 65-inch – 3.299 euro – eind april 2023

S95C (GQ77S95C) – 77-inch – 4.799 euro – eind april 2023

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kenmerken van beiden tv-series.

QD-OLED-paneel

2000 nits maximale helderheid

Ultra Viewing Angle Technology

Verbeterde antireflectielaag

4K@120Hz en 4K@144Hz

Neural Quantum Processor 4K

Automatische HDR-mastering (SDR>HDR upscaling)

Tizen OS 7.0 smart tv

Gaminghub met Nvidia GeForce Now, Mirosoft xCloud en Utomik

4.2.2-kanaals met 70 watt (S95C) of 2.2.2-kanaals met 60 watt (S90C)

Dolby Atmos

Q-Symphony (koppelt tv-geluid aan soundbar)

Adaptive Sound 2.0

SpaceFit SoundPro

Zigbee en Matter-certificering

AMD FreeSync Premium Pro voor 4K@120Hz+VRR+10-bit (HDR)

Qua beeldkwaliteit is er geen verschil tussen de S90C-serie en de S95C-serie. De S90C-serie beschikt over een iets minder geavanceerd audiosysteem en de aansluitingen van de tv zijn achterop het paneel bevestigd in plaats van in de losse One Connect Box die wel met de S95C-serie geleverd wordt. Door deze keuze is de S95C-serie zeer dun. De modellen hebben een Infinity One-ontwerp meegekregen met een profiel van maar 10mm.

Binnenkort maakt Samsung de officiële prijzen voor de Benelux bekend en kunnen we ook meer details over de complete 2023 tv line-up van de Zuid-Koreaanse fabrikant delen.