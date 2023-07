Review: NAD C 3050 – Retroversterker met veel mogelijkheden

Met een Nederlandse motor

NAD houdt wel van het concept van een alles-in-één-versterker waaraan je eigenlijk enkel speakers moet toevoegen om een volledig muzieksysteem te bouwen. Ze hebben verschillende apparaten die aan deze beschrijving voldoen, zoals de C 389, C 399 en M33. De C 3050 is echt wel een buitenbeentje in het gezelschap. Toch als het gaat om z’n uiterlijk, want zijn houtafwerking rondom en het zwarte voorpaneel met verlichte VU-meters ademt de sfeer van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. De tijd dat punk nog anarchie predikte, terwijl new wavers alvast de zwarte mascara aanbrachten. Want hoewel de LE-versie van de C 3050 een viering was van het vijftigjarige jubileum van NAD, is het design wel sterk geïnspireerd op een succesvol jonger toestel uit 1978.

Staar je trouwens niet blind op z’n retrolooks. De versterker past inderdaad wel netjes op een vintagemeubel dat je op een marktje op de kop hebt getikt. De gebruikte techniek blijft echter heel nauw verwant met wat je bij ‘moderne’ NAD’s ziet. Het is dus klasse D-versterking, niet de klasse AB van weleer. Geen verrassing, want als er één merk is die overtuigd de stap naar klasse D heeft gemaakt, dan is het wel NAD. In dit toestel zitten UcD-modules van het Nederlandse Hypex, goed voor 2 x 100 Watt continu (zowel bij 4 als 8 Ohm, volledig frequentiebereik). Ook present is een DAC van Texas Instruments. Dat is wel relevant, want de aanpak van NAD betekent dat alle inkomende analoge signalen gedigitaliseerd worden. Dat laat immers toe om die vinylplaat via BluOS naar elders te streamen of om Dirac-kamerkalibratie toe te passen. Die dingen zijn niet standaard op de C 3050 aanwezig – daarvoor moet je investeren in de juiste MDC2-uitbreiding.