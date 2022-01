Kooplijst: beste smarthome-producten van 2021

Slimme verlichting

In 2021 hebben we uitstekende verlichting gezien van WiZ. Dit merk is, net als Philips Hue, van Signify. Het werkt echter niet op basis van ZigBee zoals Philips Hue, maar op basis van WiFi. Je hebt dus geen hub nodig, maar sluit deze slimme lampen direct aan op je wifi-netwerk. De installatie is uiterst eenvoudig en de slimme lampen van WiZ kennen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Ook Innr is met nieuwe slimme lampen gekomen. De Innr Wifi-bulb heeft ook geen hub nodig en kan een veelheid aan diepe kleuren weergeven. Ook de app is een pluspunt. Zoek je naar een Lighstrip? Dan scoort de Philips Hue Ambiance Gradient Lighstrip erg goed, doordat het je meer kleuren en meer controle geeft dan een normale ledstrip.

Uiteraard moeten we de tuin ook niet vergeten. Zowel Lidl als Action zijn met slimme tuinverlichting gekomen in 2021, waarbij Lidl het wint op kwaliteit met de ZigBee-buitenlampen, maar ze het wel af moeten leggen tegen de zeer voordelige prijs van de slimme wifi-buitenlampen van LSC Smart Connect. En zoek je naar slimme kerstverlichting? Kijk dan eens naar de LSC Smart Connect Smart Lights.

Wat is nu echt de must-have van 2021 op het gebied van slimme verlichting? Wat ons betreft is dat het unieke van Nanoleaf. Onlangs hebben we de Nanoleaf Lines getest, waarmee je je eigen kunstwerk kunt maken met led-lichtbalkjes en tevens volledige controle hebt over de lichtscènes. Nanoleaf staat voor hele moderne verlichting vol met felle neonkleuren en past perfect in het huis van de toekomst.