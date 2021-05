Review: LSC Smart Connect slimme buitenlampen – niet voor iedereen

Smart Outdoor Garden Lamp

De Smart Outdoor Garden Lamp (pilaar) beschikt over 380 lumen en kan verschillende wittinten en kleuren weergeven. De lamp kan 10.000 keer aan- en uitgezet worden en heeft een levensduur van 15.000 branduren. Het wifi-bereik is 25 meter, maar uiteraard is dit afhankelijk van je wifi-netwerk. De lamp is ‘Splash proof’ met ip44.

In de verpakking vinden we twee handleidingen. Zo is er een handleiding voor installatie met de app en een handleiding voor de fysieke installatie. Deze laatste handleiding vertelt je hoe je de bedrading moet aansluiten en is een welkome aanvulling op het geheel. Schroefmateriaal is ook aanwezig, net als een ‘prikker’ om de lamp in een perkje te plaatsen.

De lamp zelf bestaat uit vier identieke ringen. De bovenste (wit doorzichtige) ring is de lamp, de onderste drie ringen zijn van zwart plastic. Je kunt zelf kiezen hoe hoog de lamp moet zijn. Zijn de vier ringen te hoog? Draai er simpelweg een ring af om de lamp lager te plaatsen. Alhoewel de lamp van plastic is zit het met de kwaliteit wel goed. Het is een stevig gebouwde lamp en ziet er fraai uit in de tuin. De pilaarvorm is ideaal om een tuinpaadje te verlichten.

De bekabeling aansluiten is relatief eenvoudig bij deze lamp. De lichtopbrengst is bij wit licht meer dan prima, maar valt bij kleur toch wat tegen. Voor 11,95 euro kun je dat voor lief nemen.