Muziek maken nu ook mogelijk met Google Gemini

19 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
Gemini Live

Met de introductie van Lyria 3 maak je in een handomdraai een leuke track van 30 seconden voor vrienden en familie.

Gemini Google

Google Gemini, de AI assistent voor alledaags gebruik, komt met Lyria 3, het nieuwste generatieve muziekmodel van Google DeepMind. Met Lyria 3 heb je de touwtjes volledig in handen. Je hoeft zelf geen teksten te schrijven, want de songteksten worden automatisch voor je gegenereerd op basis van jouw prompt. Daarnaast ben jij de regisseur van het eindresultaat: je hebt uitgebreide controle over elementen zoals de muziekstijl, de zang en het tempo. Zo creëer je moeiteloos tracks van maximaal 30 seconden die realistisch en muzikaal complex in elkaar zitten.Je kunt op twee manieren aan de slag:

  • Van tekst naar track: Beschrijf een specifiek genre, een mood, een inside joke of een herinnering. Gemini maakt er een uniek nummer van, mét tekst of juist puur instrumentaal. Probeer bijvoorbeeld: “Ik voel me nostalgisch. Maak een vrolijke afrobeat-track voor mijn moeder over de geweldige tijd die we vroeger hadden en de heerlijke cakes die ze altijd maakte.”
  • Van foto’s en video’s naar track: Upload je eigen beelden en kijk hoe Gemini de sfeer perfect weet te vangen in een nummer met bijpassende tekst. Bijvoorbeeld: “Gebruik deze foto’s om een nummer te maken over mijn hond Duncan tijdens een lange boswandeling.”

De Gemini-app creëert tracks compleet met unieke cover-art, gemaakt met Nano Banana (een geavanceerd AI-beeldgeneratie- en bewerkingsmodel van Google Deepmind). Je kunt je creatie daarna makkelijk downloaden of delen met vrienden via een linkje.

Beschikbaarheid

Lyria 3 is vanaf vandaag in bèta beschikbaar op desktop (en rolt de komende dagen uit naar de mobiele app) voor alle Gemini-gebruikers van 18 jaar en ouder.
Abonnees van Google AI Plus, Pro en Ultra krijgen hogere limieten voor het genereren van tracks.

