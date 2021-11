Slimme kerstverlichting van Action

De LSC Smart Connect Multi Color Smart Lights en de Warm White Smart Lights zijn zowel binnen als buiten te gebruiken. Je kunt ze dus binnen in de kerstboom hangen, maar ook buiten over je schutting of elders in de tuin. Dankzij het ip44-certificaat kunnen ze tegen een spatje water, alhoewel een flinke plensbui wellicht niet het beste idee is. Hoe dan ook, de Warm White Smart Lights hebben een lengte van 44,9 meter, waarvan 39,9 meter met lampjes om de tien centimeter en nog vijf meter voor het overige snoer. In totaal heb je 400 ledjes tot je beschikking. Een behoorlijke lengte en je moet dus ook een behoorlijke kerstboom hebben. Ter info: onze kerstboom van 150 centimeter (inclusief voet), daar hadden we de helft van de lampjes nog over en de boom was behoorlijk vol. Je moet dus echt een flink grote kerstboom hebben wil je alle lampjes kwijt kunnen.

De LSC Smart Connect Multi Color Smart Lights daarentegen zijn een stukje korter. Deze verlichtingsketting is 24,9 meter lang waarvan vijf meter snoer en heeft ook lampjes om de tien centimeter. Deze past perfect in een boom met een lengte van 150 centimeter en je hebt 200 ledjes tot je beschikking. Beide verlichtingskettingen verbind je met je wifi-netwerk (alleen 2.4 GHz en maximaal bereik van 25 meter) en je gebruikt de LSC Smart Connect-app of een vergelijkbare Tuya-app als bijvoorbeeld Smart Life. Het installeren was een fluitje van een cent en je kunt dan ook snel aan de slag met de verschillende scènes.