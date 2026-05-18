MOVA V70 Ultra Complete robotstofzuiger kan drempels van 9 cm overwinnen

Het merk MOVA is wellicht niet heel bekend, maar is nauw verbonden met Dreame. In Nederland verschijnt nu de V70 Ultra Complete, een echte high-end robotstofzuiger die echt een aantal dingen anders doet dan andere merken.

Is het nu echt een submerk van Dreame? Daar verschillen de meningen over. Wel is duidelijk dat MOVA op de eigen website heeft staan dat het assortiment ‘Powered by Dreame Technology’ is. Het merk is echt in opkomst en gaat ook Nederland proberen te veroveren met de nieuwe MOVA V70 Ultra Complete. Wie snel kijkt ziet de zoveelste robotstofzuiger, maar dit model belooft echt wel even wat meer dan veel andere merken. Slimme navigatie, krachtige zuigprestaties van 40.000 Pa en het EcoCyclone zakloze stofopvangsysteem zegt waarschijnlijk niet zoveel, dat lees je bij veel andere modellen ook. Maar het overwinnen van drempels van maar liefst negen centimeter (twee keer 4,5 centimeter na elkaar) en het MaxiReachX-systeem met een dweil die maar liefst zestien centimeter kan uitschuiven en een twaalf centimeter uitschuifbare zijborstel maakt dit model meteen interessant om overal in hoeken, onder kasten en langs plinten schoon te maken.

De robotstofzuiger wordt geleverd met een alles-in-één basisstation en maakt zoals gezegd geen gebruik van een stofzuigerzak dankzij het zakloos stofopvangsysteem. De MOVA V70 Ultra Complete heeft een volledig wasbaar stofreservoir. Het station leegt het stofreservoir, wast de dweilen met warm water, droogt ze met hete lucht en vult ook reinigingsmiddel bij. Met 100°C verwarmde reiniging van de wasplaat en 70°C hete luchtdroging blijft het systeem volgens MOVA hygiënisch en klaar voor de volgende schoonmaakbeurt.

De MOVA V70 Ultra Complete is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de tijdelijke introductieprijs van 1.249 euro. De normale prijs is 1.399 euro.

