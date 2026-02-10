ECOVACS lanceert nieuwe GOAT modellen robotgrasmaaiers

Voor buiten lanceert ECOVACS nieuwe modellen binnen de robotmaaiers uit de GOAT A-en GOAT O-serie. Deze robotmaaiers gebruiken slimme technologie om zich door de tuin te verplaatsen.
GOAT A Series
- Bestaat uit de A3000 LiDAR PRO en de A1600 LiDAR PRO.
- Ideaal voor middelgrote tot grote tuinen.
- Combineert de TruEdge Trimmer en HoloScope 360 met een 32V Energetic Platform en dubbele messchijven.
- AI-ondersteund trimmen maakt automatisch onderscheid tussen gras en randen voor volledig autonoom kanten maaien.
- Maait tot 400 m² per uur, met meer maaikracht en een hogere messnelheid.
- HoloScope 360 zorgt voor snelle installatie en nauwkeurige navigatie met een precisie tot 2 cm, ook ’s nachts.
- De A3000 LiDAR PRO beschikt over een 7,5Ah-accu met snellaadfunctie om stilstand te beperken.
GOAT O Series
- Bestaat uit de O1200 LiDAR PRO en de O600 RTK.
- Gemaakt voor kleinere tuinen en krappe ruimtes.
- De GOAT O1200 LiDAR PRO integreert TruEdge Trimmer en HoloScope 360 voor handsfree maaien en trimmen.
- Geavanceerde obstakelvermijding herkent meer dan 200 soorten objecten,waaronder kleine dieren.
- Navigeert door paden die zo smal zijn als 0,8 m (O1200 LiDAR PRO) of 0,7 m (O600 RTK).
- Instelbare maaihoogte van 3 tot 8 cm, geschikt voor gangbare grassoorten.
Prijzen en beschikbaarheid
De GOAT A3000 LiDAR is vanaf 12 februari verkrijgbaar vanaf €2.299; de A1600 LiDAR PRO vanaf €1.499. Hiervan is de datum nog niet bekend.
De GOAT O1200 LiDAR PRO is verkrijgbaar voor €999; de O600 RTK voor €649. Beide vanaf 12 februari.
