Nieuws Smarthome Tuin en terras

ECOVACS lanceert nieuwe GOAT modellen robotgrasmaaiers

10 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
ecovacs_header

De nieuwe slimme GOAT A en GOAT O robotgrasmaaiers zijn geschikt voor zowel grote als kleine tuinen.

GOAT O robotgrasmaaier GOAT GOAT A Ecovacs

Voor buiten lanceert ECOVACS nieuwe modellen binnen de robotmaaiers uit de GOAT A-en GOAT O-serie. Deze robotmaaiers gebruiken slimme technologie om zich door de tuin te verplaatsen.

GOAT A Series

  • Bestaat uit de A3000 LiDAR PRO en de A1600 LiDAR PRO.
  • Ideaal voor middelgrote tot grote tuinen.
  • Combineert de TruEdge Trimmer en HoloScope 360 met een 32V Energetic Platform en dubbele messchijven.
  • AI-ondersteund trimmen maakt automatisch onderscheid tussen gras en randen voor volledig autonoom kanten maaien.
  • Maait tot 400 m² per uur, met meer maaikracht en een hogere messnelheid.
  • HoloScope 360 zorgt voor snelle installatie en nauwkeurige navigatie met een precisie tot 2 cm, ook ’s nachts.
  • De A3000 LiDAR PRO beschikt over een 7,5Ah-accu met snellaadfunctie om stilstand te beperken.

GOAT O Series

  • Bestaat uit de O1200 LiDAR PRO en de O600 RTK.
  • Gemaakt voor kleinere tuinen en krappe ruimtes.
  • De GOAT O1200 LiDAR PRO integreert TruEdge Trimmer en HoloScope 360 voor handsfree maaien en trimmen.
  • Geavanceerde obstakelvermijding herkent meer dan 200 soorten objecten,waaronder kleine dieren.
  • Navigeert door paden die zo smal zijn als 0,8 m (O1200 LiDAR PRO) of 0,7 m (O600 RTK).
  • Instelbare maaihoogte van 3 tot 8 cm, geschikt voor gangbare grassoorten.

 

Prijzen en beschikbaarheid

De GOAT A3000 LiDAR is vanaf 12 februari verkrijgbaar vanaf €2.299; de A1600 LiDAR PRO vanaf €1.499. Hiervan is de datum nog niet bekend.
De GOAT O1200 LiDAR PRO is verkrijgbaar voor €999; de O600 RTK voor €649. Beide vanaf 12 februari.

Reacties (0)

Lees meer

JBL jr backgrnd Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 05 november 2025

  JBL komt met open-ear koptelefoon in de Junior-serie

05 november 2025
Dutch Audio Event 20250398 220x285_HR Audio
Evenement Audio Algemeen 21 augustus 2025

Dutch Audio Event 2025: dit moet je weten

21 augustus 2025
Jaarboek 2025 1 Beeld
FWD Beeld 03 december 2025

Met korting in de voorverkoop: Het Grote FWD Jaarboek 2026

03 december 2025
Monitor Audio Bronze 50 7G Audio
Reviews Audio Luidsprekers 01 november 2025

Review: Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

01 november 2025
Zootopia 2 Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Films en series 22 december 2025

Leuke films om in de kerstvakantie in de bioscoop te zien

22 december 2025
Teufel_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 27 januari 2026

Teufel komt met nieuwe ROCKSTER 2 speaker

27 januari 2026
Viergever Audio
Nieuws Audio Algemeen 18 september 2025

In Memoriam: Peter Viergever, moge hij in vrede rusten

18 september 2025
Mojo 2 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 03 december 2025

Chord Mojo 2 krijgt een update met 4,4mm‑hoofdtelefoonuitgang

03 december 2025