ECOVACS lanceert nieuwe GOAT modellen robotgrasmaaiers

Voor buiten lanceert ECOVACS nieuwe modellen binnen de robotmaaiers uit de GOAT A-en GOAT O-serie. Deze robotmaaiers gebruiken slimme technologie om zich door de tuin te verplaatsen.

GOAT A Series

Bestaat uit de A3000 LiDAR PRO en de A1600 LiDAR PRO.

Ideaal voor middelgrote tot grote tuinen.

Combineert de TruEdge Trimmer en HoloScope 360 met een 32V Energetic Platform en dubbele messchijven.

AI-ondersteund trimmen maakt automatisch onderscheid tussen gras en randen voor volledig autonoom kanten maaien.

Maait tot 400 m² per uur, met meer maaikracht en een hogere messnelheid.

HoloScope 360 zorgt voor snelle installatie en nauwkeurige navigatie met een precisie tot 2 cm, ook ’s nachts.

De A3000 LiDAR PRO beschikt over een 7,5Ah-accu met snellaadfunctie om stilstand te beperken.

GOAT O Series

Bestaat uit de O1200 LiDAR PRO en de O600 RTK.

Gemaakt voor kleinere tuinen en krappe ruimtes.

De GOAT O1200 LiDAR PRO integreert TruEdge Trimmer en HoloScope 360 voor handsfree maaien en trimmen.

Geavanceerde obstakelvermijding herkent meer dan 200 soorten objecten,waaronder kleine dieren.

Navigeert door paden die zo smal zijn als 0,8 m (O1200 LiDAR PRO) of 0,7 m (O600 RTK).

Instelbare maaihoogte van 3 tot 8 cm, geschikt voor gangbare grassoorten.

Prijzen en beschikbaarheid

De GOAT A3000 LiDAR is vanaf 12 februari verkrijgbaar vanaf €2.299; de A1600 LiDAR PRO vanaf €1.499. Hiervan is de datum nog niet bekend.

De GOAT O1200 LiDAR PRO is verkrijgbaar voor €999; de O600 RTK voor €649. Beide vanaf 12 februari.