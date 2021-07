Review: WiZ – slimme verlichting op basis van WiFi

WiZ ecosysteem

Het WiZ-ecosysteem is in de laatste jaren flink gegroeid. Het bedrijf heeft lichtstrips, tafellampen, wandschakelaars, slimme stekkers, witlicht lampen en lampen die kleuren weergeven in het assortiment. De nieuwste producten van WiZ beschikken niet alleen over WiFi maar ook over bluetooth 5.0 (mesh). Dit betekent dat je de lampen ook zonder werkend WiFi-netwerk kunt bedienen of ze zelfs ver in de tuin kunt plaatsen. Daarnaast beschikken de lampen over RF (radiofrequenties), zodat ze te bedienen zijn met de WiZ afstandsbediening.

In deze review kijken we naar vijf producten van WiZ, waaronder drie lampen: de E27/A67-lamp (21,99 euro) met 1.600 lumen en kleurweergave, de E27/A60 lamp (17,99 euro) met 800 lumen en kleurweergave, en de E27/ST64 filamentlamp (16,99 euro) met 600 lumen. Ook bekijken we de bewegingssensor (19,99 euro) waarmee verlichting automatisch geschakeld kan worden. De sensor werkt op WiFi en moet minimaal een jaar meegaan op een volle batterij. Alle producten kunnen worden bediend met de WiZ-app, de WiZ afstandsbediening (16,99 euro) en spraakassistenten Alexa, Siri en Google Assistant.