actieve elementen in Audio

De transistor

Een belangrijke ontwikkeling was natuurlijk de uitvinding van de transistor (1947 bij de Bell Labs in de VS) getoond in figuur 6.

Deze actieve component heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van elektronica omdat deze veel kleiner is dan de vergelijkbare buizen componenten, veel minder kwetsbaar is en een langere levensduur heeft. Ook ontstond de mogelijkheid om meer componenten op een klein plakje silicium te integreren. Dat heeft geleid tot de komst van de IC’s, de geïntegreerde circuits. Dus zijn alle problemen nu opgelost? Was dat maar waar, helaas staan de inherente problemen van actieve componenten na meer dan een eeuw nog steeds recht overeind.

Met de komst van de actieve componenten kregen een groot aantal problemen voor audio andere mogelijkheden om deze aan te pakken. Helaas kwam via de achterdeur weer andere narigheid binnen, de bekende ‘Wet van Behoud van Ellende’. De kern van de ellende is de niet-lineariteit van actieve componenten: de relatie tussen in- en uitgangssignaal is geen rechte lijn (zie ook mijn eerdere bijdragen ‘De (on-)zin van Vervormingscijfers’ in Music Emotion 4 en 5) waardoor allerlei artefacten ontstaan, met als bekendste, maar zeker niet de enige, harmonische vervorming, die niet eens de belangrijkste is. In de begintijd maakte men zich daar niet zo druk om, integendeel, omdat actieve componenten erg duur waren, zocht men naar methoden om zoveel mogelijk versterking uit een enkele triode te persen, Daarbij werd meekoppeling niet geschuwd en de hogere vervorming viel onder het hoofdstuk ‘jammer maar helaas’. Pas in de jaren ’30 werd hier beter naar gekeken en het artikel van Black was baanbrekend en een mijlpaal (H.S. Black. Stabilized Feedback Amplifiers, The Bell System Technical Journal, January 1934). Ik zal het belang hiervan absoluut niet willen bagatelliseren, maar uit de discussies die heden-ten-dage (meer dan 90 (!) jaar later) woeden over terugkoppeling is dit toch niet de ultieme oplossing gebleken. Ik heb dit uitgebreid toegelicht in de artikelen hierover die eerder in Music Emotion zijn verschenen en – voor de meer technisch onderlegden – ook naar voren heb gebracht tijdens mijn presentatie voor de Nederlandse Sectie van de Audio Engineering Society (14 mei 2025). In oktober 2025 heb ik deze voordracht gehouden voor de UK sectie van de AES (14 oktober 2025). Van beide zijn de sheets integraal te vinden zijn op de website van ’Temporal Coherence’ (www.temporalcoherence.nl) en kunnen gratis worden gedownload als pdf-file. Het artikel ‘De kloof tussen gemeten en gehoormatige kwaliteit, gerelateerd aan de stiekeme valkuilen van tegen- en terugkoppeling’ geeft diepere achtergrondinformatie over deze problematiek.

Naast deze discussie over terugkoppeling woedt er al jaren een bijna religieuze discussie over het gebruik van buizen of transistoren. Mijn standpunt is dat het onbelangrijk zou moeten zijn of een versterker nu gerealiseerd is met buizen, transistoren, IC’s, FET’s of lege bierblikjes: als het een goede versterker is, zouden de artefacten, die het opwekt, van een dusdanig laag niveau moeten zijn dat het gehoormatig ononderscheidbaar zou moeten zijn waarmee deze is gebouwd. Maar helaas weten we, bijna 150 (!) jaar nadat Edison de eerste stappen op het gebied van geluidsweergave heeft gezet, nog steeds niet wat we moeten meten om een goede voorspelling te krijgen voor de gehoormatige kwaliteit. Eigenlijk is dit te zot voor woorden en ik vind het onbegrijpelijk dat we nog steeds op dit punt staan. Onderzoek had toch al lang duidelijk moeten maken waar de schoen wringt? Maar door dit gebrek aan inzicht is er ook geen goede sturing mogelijk voor het – gehoormatig – verbeteren van audioapparatuur, het heeft nog steeds veel weg van geblinddoekt pijltjes gooien en hopen dat je de roos raakt. Veel ontwerpers pogen juist om de – gemeten – specificaties te verbeteren, maar vragen zich daarbij onvoldoende af of dit gehoormatig wel goed uitpakt. Zo is inmiddels gebleken dat met zware terugkoppeling weliswaar prachtige specificaties kunnen worden bereikt, maar vaak klinkt het dan niet ‘muzikaal’. Als ik zelf sommige apparaten beluister, vraag ik me wel eens af of de ontwerpers wel oren aan hun hoofd hebben en/of wel eens naar een live concert gaan (en dan wel eentje zonder elektronica, zoals bijvoorbeeld in het Concertgebouw worden gegeven). Op zich verbaast me het dan ook niet dat op shows amper klassieke muziek te beluisteren valt (zelfs niet die met een kleine bezetting zoals een pianotrio of strijkkwartet) want er zijn er maar enkele systemen die hiervan een te pruimen resultaat neerzetten. En dat zou toch het streven moeten zijn van ontwikkelaars en ontwerpers? Het feit dat veel van de gehoormatige verbeteringen van kleine bedrijven komen, geeft natuurlijk ook al te denken.