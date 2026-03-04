Review: Google Pixel 10a – Uitstekende midranger kent weinig vernieuwing

Goede foto's voor een zachter prijsje

Uiteindelijk moet er natuurlijk ergens op bespaard worden en dat is met name de cameramodule. Op papier dan. De kleinere sensor van de hoofdcamera is namelijk een stapje terug ten opzichte van de Pixel 10 Pro. De hoofdcamera is voorzien van een 48 megapixel camera met een diafragma van f/1.7. Het gaat om een kleinere 1/2″image sensor en dat is op papier wel echt een stukje minder dan de Pixel 10 Pro. Op papier lijkt het ook precies dezelfde cameramodule te zijn als bij de Pixel 9a. Ook als we kijken naar de dertien megapixel (f/2.2) en de dertien megapixel selfiecamera is er niets gewijzigd. In de praktijk zijn de verschillen tussen dit goedkopere model en de Pixel 10 Pro waar we mee vergelijken echt minimaal. We nemen beide toestellen mee op een zonnige dag. En heel eerlijk, we zien geen noemenswaardig verschil. Zet twee foto’s van beide toestellen naast elkaar en je kan niet raden welke foto van welk toestel komt en dat is echt een pluspunt voor deze goedkopere smartphone, want de veel duurdere Google Pixel 10 Pro staat bekend als één van de betere smartphones voor fotografie.

Datzelfde geldt in eerste instantie ook voor portretten, maar wie goed inzoomt ziet dat de scherptediepte op de Pixel 10a kunstmatiger is. Het is minder natuurlijk dan bij de Pixel 10 Pro. In situaties met minder licht zie je iets duidelijker verschil. Niet alleen die eerder genoemde scherptediepte, maar ook op het gebied van kleurmanagement. De foto’s van de Pixel 10 Pro zijn net wat voller qua kleur, waar de foto’s van de Pixel 10a iets fletser ogen. Dat is overigens in de nabewerking voor een groot deel weer op te heffen. Het is jammer dat we geen reguliere Pixel 10 in huis hebben om te kunnen vergelijken, want de hoofdcamera en ultragroothoekcamera zijn identiek en we verwachten dan ook dat beide toestellen dezelfde fotokwaliteit op dat vlak hebben. De Pixel 10 heeft echter een andere selfiecamera en een extra telelens aan boord waardoor dat toestel een veelzijdiger camerasysteem heeft.

De software van de Pixel 10a doet erg z’n best om de kleinere sensor op te heffen, maar in het donker zie je al snel dat het wat kunstmatiger wordt. Ruis speelt ook wat meer een rol, alhoewel de software dat voor een deel weer weg weet te poetsen. Google’s software lijkt soms wel magie, want de algehele ervaring van de Pixel 10a is erg goed op het gebied van fotografie. Een toestel dat de helft kost van de Pixel 10 Pro maakt op een aantal vlakken net iets mindere foto’s, maar voor de meeste mensen is de camera van de Pixel 10a echt meer dan voldoende. We zijn dan ook onder de indruk van de camerakwaliteit van dit toestel, ook al heeft Google het zich wel enigszins gemakkelijk gemaakt door de cameramodule niet te upgraden ten opzichte van vorig jaar. De Google Pixel 10a levert echter uitstekende familiekiekjes en foto’s voor je social media waarbij de hoofdcamera wel beduidend beter is dan de ultragroothoekcamera. Fijn is ook dat de AI-functies allemaal aanwezig zijn. Met Camera Coach leer je betere foto’s te maken, Auto Best Take voegt foto’s bij elkaar om tot de beste foto te komen waar iedereen leuk op kijkt, Add Me laat je mensen toevoegen aan een foto en zo zijn er veel meer tools om de beste foto- én videograaf in je naar boven te halen. Al deze tools zijn echt van meerwaarde.