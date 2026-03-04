Review: Google Pixel 10a – Uitstekende midranger kent weinig vernieuwing

Google heeft onlangs de Pixel 10a gepresenteerd. De a-serie van de Pixel-telefoons is vergelijkbaar met smartphones die vroeger de aanduiding ‘Lite’ kregen. Smartphones met veel mogelijkheden van de duurdere smartphones met hier en daar een aantal aanpassingen, maar dan voor een lagere prijs. Zo ook bij de Google Pixel 10a. De smartphone is per direct in Nederland verkrijgbaar vanaf 549 euro.
De Google Pixel 10a is een goedkopere variant van de reguliere Pixel 10. Raakt deze smartphone de sweet spot tussen prijs en prestaties?
Dit is de Google Pixel 10a
De Google Pixel 10a beschikt over de Google Tensor G4-chipset, dat is dezelfde chipset als in de Google Pixel 9-serie van vorig jaar, inclusief de Pixel 9a. Het is voor het eerst dat de a-serie niet dezelfde chipset krijgt als de grotere broers, maar juist van een generatie eerder. Je wint qua specificaties dus niets door te upgraden vanaf de Pixel 9a. De smartphone komt met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. In smartphoneland is een toestel met een kleiner scherm inmiddels een unicum, maar dan is het goed om te weten dat Google Pixel 10a een oled-scherm van 6,3-inch heeft. Dat is met één hand nog goed te bedienen. De resolutie van het scherm bedraagt 2.424 bij 1.080 pixels. De batterij beschikt over 5.100 mAh en is met 30W bedraad en 10W draadloos op te laden. Draadloos laden is nu net iets vlotter dan bij de Pixel 9a. Verder valt het nieuwe en frisse design op met een camera-eiland dat helemaal weggewerkt zit in het design. De achterkant is nu volledig vlak. Ook belangrijk: het toestel is IP68 stof- en waterbestendig. Een plensbui is dus geen enkel probleem.
De Google Pixel 10a heeft twee camera’s achterop met een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.7) en een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2). De selfiecamera voorop heeft dertien megapixel (f/2.2). Zoals je van Google gewend bent zijn alle belangrijke cameramogelijkheden met kunstmatige intelligentie weer aanwezig. Van de Camera Coach (helpt je betere foto’s te maken) tot aan de Magic Eraser. Ook AI-assistent Gemini staat volop in de belangstelling en je krijgt wederom zeven jaar aan beveiligings- en OS-updates. Standaard lanceert de Google Pixel 10a met Android 16 en je kunt dus tot begin 2033 updates verwachten. De vanafprijs is, net als vorig jaar, 549 euro voor de 128 GB-versie. Er is ook een 256 GB-versie verkrijgbaar voor 649 euro.
Mooi scherm en vlotte hardware
Google wordt nogal eens verweten dat de hardware van de smartphones niet zo snel is als bij de toptoestellen van de concurrentie. Persoonlijk kan ik me daar niet in vinden. Ja, puur feitelijk gezien klopt dit. Een high-end Qualcomm chipset is nu eenmaal sneller, maar in de praktijk zul je daar helemaal niets van merken. Ook de Google Pixel 10a reageert ontzettend snel op alle taken. Aan boord vinden we niet de nieuwste chipset van de Pixel 10-serie, maar die van de Pixel 9-serie van vorig jaar. In de praktijk merken we geen verschil in snelheid tussen de Google Pixel 10 Pro en de Google Pixel 10a met surfen over het internet, social media, e-mails of het bewerken van foto’s. Wie dat wil kan ook prima games spelen op deze midranger.
Het scherm is bovendien ook fraai. Het oled-scherm van 6,3-inch heeft helaas wel grotere schermranden (bezels) dan de reguliere Pixel 10-serie. Het resultaat is dan ook dat de Pixel 10a net een fractie groter is dan de Google Pixel 10 Pro waar we mee vergelijken, ondanks dat de toestellen allebei een scherm van 6,3-inch hebben. Middels Smooth Display kan content tot een verversingssnelheid van 120Hz getoond worden en je ziet, behalve dus die schermranden, echt nauwelijks verschil met een duurder toestel in de Pixel 10-serie. En over die schermranden gesproken, dat is toch best apart en niet helemaal van deze tijd op een toestel waar je nog altijd meer dan 500 euro voor vraagt. Het scherm zelf is echter meer dan goed en is ook in fel zonlicht uitstekend af te lezen met een piekhelderheid dat net iets hoger ligt dan vorig jaar. De kleurtint is, zoals we van Google gewend zijn, vrij koeltjes. Je kunt het scherm naar wens aanpassen via de instellingen, maar zoek je echt hele verzadigde kleuren op het scherm? Dan kom je eerder bij een merk als Samsung uit.
Toestel ligt goed in de hand
Het toestel kent diverse kleine verbeteringen ten opzichte van de Google Pixel 9a, maar als we eerlijk zijn is het geen revolutie. Het is vooral datgene wat al goed was met hele kleine verbeteringen verder verfijnen. De grootste vernieuwing zit wat ons betreft in het design. Weg is de camerabalk die uitsteekt. Dat was vorig jaar al tot een minimum beperkt, maar dit keer is het toestel aan de achterkant volledig vlak! Niet alleen ligt je Pixel-telefoon eindelijk stevig op de tafel, ook geniet de cameramodule van een betere bescherming op deze manier. Geen uitsteeksels aan de achterkant en het compacte formaat ligt gewoon goed in de hand. Gorilla Glass 7i beschermt het display. De Google Pixel 10a is daarnaast lichter dan de grotere broers. De Google Pixel 10 Pro is toch aan de zware kant.
De Google Pixel 10a lanceert in vier verschillende kleuren, namelijk Lavender, Berry, Fog en Obsidian. Onze testvariant heeft de kleur Fog. In eerste instantie lijkt het gebroken wit, maar er zit een tintje groen doorheen. Het is een frisse en fraaie kleur. Het (optioneel verkrijgbare) officiële hoesje vind ik overigens niet zo’n succes, ook in vergelijking met de hoesjes van de rest van de Pixel 10-serie die wat minder snel vies werden. Het hoesje ligt dit keer fijn in de hand, maar op deze lichte kleur siliconen blijven alle fijne stofdeeltjes plakken. Daardoor ziet het er altijd vies uit.
Goede foto's voor een zachter prijsje
Uiteindelijk moet er natuurlijk ergens op bespaard worden en dat is met name de cameramodule. Op papier dan. De kleinere sensor van de hoofdcamera is namelijk een stapje terug ten opzichte van de Pixel 10 Pro. De hoofdcamera is voorzien van een 48 megapixel camera met een diafragma van f/1.7. Het gaat om een kleinere 1/2″image sensor en dat is op papier wel echt een stukje minder dan de Pixel 10 Pro. Op papier lijkt het ook precies dezelfde cameramodule te zijn als bij de Pixel 9a. Ook als we kijken naar de dertien megapixel (f/2.2) en de dertien megapixel selfiecamera is er niets gewijzigd. In de praktijk zijn de verschillen tussen dit goedkopere model en de Pixel 10 Pro waar we mee vergelijken echt minimaal. We nemen beide toestellen mee op een zonnige dag. En heel eerlijk, we zien geen noemenswaardig verschil. Zet twee foto’s van beide toestellen naast elkaar en je kan niet raden welke foto van welk toestel komt en dat is echt een pluspunt voor deze goedkopere smartphone, want de veel duurdere Google Pixel 10 Pro staat bekend als één van de betere smartphones voor fotografie.
Datzelfde geldt in eerste instantie ook voor portretten, maar wie goed inzoomt ziet dat de scherptediepte op de Pixel 10a kunstmatiger is. Het is minder natuurlijk dan bij de Pixel 10 Pro. In situaties met minder licht zie je iets duidelijker verschil. Niet alleen die eerder genoemde scherptediepte, maar ook op het gebied van kleurmanagement. De foto’s van de Pixel 10 Pro zijn net wat voller qua kleur, waar de foto’s van de Pixel 10a iets fletser ogen. Dat is overigens in de nabewerking voor een groot deel weer op te heffen. Het is jammer dat we geen reguliere Pixel 10 in huis hebben om te kunnen vergelijken, want de hoofdcamera en ultragroothoekcamera zijn identiek en we verwachten dan ook dat beide toestellen dezelfde fotokwaliteit op dat vlak hebben. De Pixel 10 heeft echter een andere selfiecamera en een extra telelens aan boord waardoor dat toestel een veelzijdiger camerasysteem heeft.
De software van de Pixel 10a doet erg z’n best om de kleinere sensor op te heffen, maar in het donker zie je al snel dat het wat kunstmatiger wordt. Ruis speelt ook wat meer een rol, alhoewel de software dat voor een deel weer weg weet te poetsen. Google’s software lijkt soms wel magie, want de algehele ervaring van de Pixel 10a is erg goed op het gebied van fotografie. Een toestel dat de helft kost van de Pixel 10 Pro maakt op een aantal vlakken net iets mindere foto’s, maar voor de meeste mensen is de camera van de Pixel 10a echt meer dan voldoende. We zijn dan ook onder de indruk van de camerakwaliteit van dit toestel, ook al heeft Google het zich wel enigszins gemakkelijk gemaakt door de cameramodule niet te upgraden ten opzichte van vorig jaar. De Google Pixel 10a levert echter uitstekende familiekiekjes en foto’s voor je social media waarbij de hoofdcamera wel beduidend beter is dan de ultragroothoekcamera. Fijn is ook dat de AI-functies allemaal aanwezig zijn. Met Camera Coach leer je betere foto’s te maken, Auto Best Take voegt foto’s bij elkaar om tot de beste foto te komen waar iedereen leuk op kijkt, Add Me laat je mensen toevoegen aan een foto en zo zijn er veel meer tools om de beste foto- én videograaf in je naar boven te halen. Al deze tools zijn echt van meerwaarde.
Foto's gemaakt met de Pixel 10a
Fijne software met zeven jaar updates
Koop je een Google Pixel-telefoon, dan weet je dat het qua software wel goed zit. Geen vervelende softwareschil van andere fabrikanten, maar gewoon Android zoals het bedoeld is. Standaard Android 16 met de bekende Material You-mogelijkheden waarbij je de stijl van icoontjes, achtergrond en de algehele ervaring naar wens kunt samenstellen of in stijl kunt laten zijn met je achtergrondfoto. AI-assistent Gemini is ook aanwezig, de vervanger van Google Assistant, om afbeeldingen te maken, vragen te beantwoorden of je smarthome te bedienen. Echt op de voorgrond is Gemini nu ook weer niet, dus heb je hier helemaal niets mee? Dan zal het niet storend aanwezig zijn. Het fijnste zijn echter de zeven jaar aan updates, dus je zit tot aan begin 2033 goed met een veilige telefoon. De enige echte vernieuwing is dat je nu ‘SOS via satelliet’ tot je beschikking hebt. Hiermee kun je berichten sturen naar hulpdiensten en je locatie delen, zelfs als je geen verbinding kunt maken met wifi of een mobiel netwerk. Altijd handig in noodsituaties natuurlijk.
Opvallend is dat je erg lang kunt doen met deze Google Pixel 10a. Langer dan bijvoorbeeld de Google Pixel 10 Pro in deze vergelijking. De batterij van 5.100 mAh doet het namelijk erg goed en je komt nooit aan het einde van de dag met een lege batterij te zitten. Opladen kan relatief vlot met 30W bedraad en Google heeft het draadloos opladen met 10W iets vlotter gemaakt ten opzichte van het toestel van vorig jaar. Een oplader wordt overigens niet meegeleverd, alleen een oplaadkabel.
Conclusie
Beoordeel je de Google Pixel 10a als opzichzelfstaand toestel, dan is dit echt een aanrader. Kijken we echter naar de vernieuwingen ten opzichte van vorig jaar? Dan is er nauwelijks iets noemenswaardigs te noemen, behalve het nieuwe design met een volledig vlakke behuizing. Je hoeft echt niet te upgraden vanaf een Pixel 9a, daarvoor biedt dit toestel te weinig vernieuwing. Kom je van een ander toestel en wil je iets nieuws? De Google Pixel 10a biedt veel waar voor het geld. Een fraai display, competent camerasysteem, batterij waar je lang mee kunt doen, een fris design en maar liefst zeven jaar updates. De reguliere Pixel 10 blijft wel het betere toestel van de twee met een net iets snellere chipset en een veelzijdiger camerasysteem en laat dat toestel nou net de afgelopen tijd in de aanbieding te zijn geweest voor ongeveer dezelfde prijs als deze Pixel 10a bij lancering. Dat is dus iets om rekening mee te houden. Kijken we naar de afgelopen jaren dan zal de Pixel 10a waarschijnlijk snel in prijs dalen en dan is dit meer dan een aanrader te noemen.
Beoordeling
Google Pixel 10a
- Camerasysteem presteert boven de prijs
- Fraai en helder scherm
- Zeven jaar updates
- Volledig vlakke achterkant
- Toestel ligt goed in de hand
- Indrukwekkende batterijduur
- Schermranden niet van deze tijd
- Te weinig vernieuwing ten opzichte van vorig jaar
- Prijsverschil reguliere Pixel 10 nu te klein
Beoordeling Google Pixel 10a
