Nieuwe mini instant camera Polaroid Go Generation 3 aangekondigd

Transcontinenta, distributeur van Polaroid in de Benelux, kondigt met veel plezier de nieuwe Polaroid Go Generation 3 camera’s aan. In een tijd waarin duizenden foto’s verdwijnen in de galerij van een smartphone, brengt de Polaroid Go Generation 3 iets anders. Deze camera draait om echte ervaringen, spontane ontmoetingen en herinneringen die je direct in handen hebt. Of het nu gaat om een festivalweekend, een roadtrip met vrienden, een dag aan het strand of een onverwacht avontuur onderweg, de Go Gen 3 is gemaakt om altijd mee te gaan. De camera behoudt zijn iconische compacte formaat, waardoor hij moeiteloos in een tas, jaszak of zelfs om de nek gedragen kan worden. Dankzij de vernieuwde lens leg je eenvoudig grotere en scherpere selfies vast. De verbeterde lensconstructie en krachtigere flitser zorgen daarbij ook voor heldere foto’s met meer contrast. Daarnaast biedt de dubbele belichtingsfunctie volop creatieve mogelijkheden. Combineer twee momenten in één foto en creëer unieke beelden die onmogelijk na te bootsen zijn met een smartphonefilter. De kenmerkende kleine Polaroid-foto’s zijn bovendien precies groot genoeg om mee te nemen in een telefoonhoesje, agenda of portemonnee.

Prijzen en beschikbaarheid

De Polaroid Go Generation 3 is verkrijgbaar via Polaroid verkooppunten in de Benelux. De camera heeft een adviesverkoopprijs van € 89,99 inclusief btw en is beschikbaar in de kleuren Black, White, Purple en Teal.

De Polaroid Go Gen 3 + Color Film Bundle, goed voor 8 foto’s, kost € 99,99.