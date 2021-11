Design en specs

In de doos vinden we de 2 meter lange Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip, zoals altijd netjes verpakt en voorzien van alle benodigde onderdelen. Ook deze ledstrip komt met een Zigbee controller en is dus met alle andere Hue-producten te gebruiken. De ledstrip is van hoge kwaliteit, met een stevige, flexibele behuizing en een frosted cover. Aan het einde van de strip is een kapje geplaatst, waarachter zich vier pinnen bevinden om de strip te verlengen. Natuurlijk is ook deze ledstrip in te korten, met secties waar geknipt kan worden om de 25 centimeter.

Voor een prijs die fors hoger ligt dan de prijs van de Lightstrip Plus mag je wat meer verwachten en dat zien we onder meer terug in het aantal leds. Waar bij de Lightstrip Plus een ledje om de zes centimeter geplaatst is, is dat bij de Ambiance Gradient Lightstrip om de twee centimeter. De nieuwe ledstrip heeft dus een een egalere weergave waarbij individuele leds minder goed zichtbaar zijn. Ook komt dit de helderheid ten goede, met maximaal 1.800 lumen.