ArtSound pakt uit met PWR08 partyspeaker

03 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
ArtSound PWR08

Het Belgische ArtSound lanceert een nieuwe partyspeaker met de PWR08. De speaker combineert licht en geluid.

PWR08 Artsound

Volgens de fabrikant staat beleving centraal bij de nieuwe partyspeaker. De PWR08 beschikt over 120W aan geluid met 2x50W 6,5″-woofers en 2x10W 1,5″-tweeters. Deze partyspeaker is bijna 60 centimeter hoog, maar is toch flexibel te verplaatsen dankzij het handvat. Voorzien van een 3,5mm-jack en twee 6,5mm-jacks kun je allerlei randapparatuur aansluiten om bijvoorbeeld een karaokefeest te starten. Muziek afspelen via een micro-sd-kaart behoort ook tot de mogelijkheden. De speaker kun je in 4 uur opladen en kan dan tot 8 uur muziek afspelen. Een spatje water is met IPX4 geen probleem.

ArtSound heeft de PWR08 voorzien van een dynamisch en vol klankbeeld. Wie dat wil kan ook de geïntegreerde LED-lichtshow starten. Het licht beweegt dan mee op de maat van de muziek. Bluetooth-functionaliteit is aanwezig en via TWS kun je twee van deze partyspeakers met elkaar verbinden voor stereogeluid. Een afstandsbediening wordt ook meegeleverd om het apparaat te bedienen.

Prijs en beschikbaarheid

De ArtSound PWR08 is binnenkort verkrijgbaar. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.

