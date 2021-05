Sleep Sensing

De belangrijkste vernieuwing op de Nest Hub 2 is Sleep Sensing. Simpel gezegd houdt dit in dat de Nest Hub analyseert hoe jij slaapt en je dit ook vertelt zodra je wakker wordt. Gedurende de nacht houdt het display jouw slaap in de gaten, analyseert de gegevens en geeft je in de ochtend een scherm met alle informatie over de nacht. Deze kun je bekijken op het scherm zelf of via de Google Fit-app. De koppeling met deze app is noodzakelijk wanneer je Sleep Sensing wilt gebruiken.

Prijs

Voordat we in deze nieuwe functie duiken is het belangrijk om te vermelden dat Sleep Sensing momenteel gratis te gebruiken is. Dat blijft echter niet zo. Het plan van Google is om de functie vanaf begin 2022 onder te brengen onder het Fitbit Premium-abonnement. Dit kost 10 euro per maand en bevat diverse gezondheidsstatistieken en -analyses, begeleide meditatie-, wellness- en fitnessprogramma’s en gepersonaliseerde trainingsschema’s.

Privacy

Een ander belangrijk punt is de privacy. Je hebt zelf de keuze om Sleep Sensing in of uit te schakelen en indien ingeschakeld zie je dit ook duidelijk op het scherm. Alle andere functies van de Nest Hub zijn zonder Sleep Sensing gewoon te gebruiken. Daarbij is er geen camera aanwezig. De bewegingen in je slaap worden puur door een sensor gedetecteerd. De microfoons analyseren hoesten en snurken, de thermometer analyseert de temperatuur in je slaapkamer. Alle gegevens, zoals wanneer je hoest of snurkt, worden op het apparaat zelf verwerkt. Deze worden dus niet in de cloud opgeslagen. Echter, het resultaat – de analyse, wordt wel naar de cloud gestuurd en dus op de servers van Google opgeslagen.