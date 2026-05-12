Philips introduceert entertainment-portfolio op WiZ-platform

Veel consumenten kennen WiZ als het toegankelijke slimme verlichtingssysteem dat werkt via het eigen wifi-netwerk, zonder dat daar een aparte bridge voor nodig is. Met de introductie van ‘Philips Smart Lighting (connected by WiZ)’ positioneert Signify een nieuwe lijn producten die direct koppelbaar zijn met bestaande WiZ-lampen en bediend worden via dezelfde WiZ-app. Waar de focus bij WiZ voorheen voornamelijk lag op functionele lampen en basis-sfeerverlichting, richt deze nieuwe Philips-lijn zich nadrukkelijk op entertainment en dynamische lichteffecten in de gehele kamer.

Synchronisatie met het televisiescherm

De opvallendste introductie binnen het nieuwe assortiment is de Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1. Dit apparaat registreert de beelden van aangesloten HDMI-bronnen (zoals een spelcomputer of mediaspeler) en vertaalt de kleuren in realtime naar de verlichting in de kamer. De Sync Box wordt geleverd als een pakket inclusief een led-strip voor achter de televisie en komt beschikbaar voor verschillende schermformaten (55-65 inch en 75-85 inch).

Daarnaast wordt het portfolio vanaf medio juni 2026 uitgebreid met:

Gradient vloerlampen en lichtbalken: Armaturen die vloeiende kleurovergangen op muren kunnen projecteren.

Uitgebreid led-stripassortiment: Flexibele strips (waaronder Neon Flex en RGBIC-varianten) in lengtes van 3 tot 20 meter voor indirecte verlichting langs meubels of wanden.

Squire Lite: Een compacte, multifunctionele tafellamp ontworpen voor sfeereffecten op de muur.

Smart Dial Switch: Een fysieke controller waarmee gebruikers scènes, helderheid en kleuren handmatig kunnen aanpassen via een draai- en tikbeweging.

Integratie en beschikbaarheid

Omdat de nieuwe apparaten gebruikmaken van de bestaande WiZ-architectuur, kunnen huidige gebruikers de systemen direct integreren in hun actuele installatie via de WiZ-app. De installatiewijze via wifi blijft ongewijzigd.

De nieuwe Philips Smart Lighting-producten liggen vanaf midden juni 2026 in de winkels. Prijzen voor de losse componenten en de Sync Box-pakketten zijn nog niet bekendgemaakt.