Review: Arlo Ultra 2 – legt de lat een (klein) stukje hoger

Je stelt gemakkelijk activiteitenzones in, ontvangt slimme meldingen met informatie en kunt indien gewenst direct de Sirene vanuit de notificatie starten. En die sirene is echt oorverdovend, precies zoals het moet zijn. We hebben de Arlo Ultra 2-camera’s nu een dikke maand hangen op dezelfde plek als waar de Eufycam 2(c)’s en de Google Nest Cams hangen. Het is een oorverdovend geluid aan notificaties bij beweging, maar zo kunnen we wel kijken naar de betrouwbaarheid. Dat onderscheid is er eigenlijk niet, alle drie de camera’s geven betrouwbare meldingen. Wel is het bereik van de Arlo Ultra 2 verreweg het beste. Ook op meer dan 10 meter afstand ontvang je notificaties bij beweging of als er een auto langsrijdt. En loopt er een vogel of kat in de tuin? Ook dan krijg je keurig een melding dat er een dier gespot is. En de beeldkwaliteit en het geluid is bij de Arlo Ultra 2 ook subliem te noemen. Dat de beeldkwaliteit in een 4k-resolutie goed is, dat was te verwachten, maar met name het geluid heeft me echt doen verbazen. Zelfs om de hoek in de garage met de deur open waren de gesprekken perfect en kraakhelder te horen. Dat hoor je zeker niet zo duidelijk met je eigen oren op datzelfde moment. Wat mogelijk wel tegen kan vallen is de batterijduur. Arlo claimt zes maanden. Bij gebruik binnen zal je dit waarschijnlijk wel halen, maar de camera die buiten hangt moet toch echt eerder opgeladen worden. Een maand of drie bij buitengebruik lijkt me realistischer.

Voor de bediening van je aangesloten camera’s, het selecteren van de verschillende beveiligingsmodi, het instellen van de activiteitenzones en alle andere instellingen heb je de Arlo-app nodig. De app haalt het qua gebruiksvriendelijkheid net niet bij de Eufy Security-app, maar scoort een dikke voldoende. Vanaf het thuisscherm heb je direct zicht op alle aangesloten camera’s en de verschillende opties heb je relatief snel gevonden. Er zijn een aantal basismodi voor je beveiliging ingesteld, maar waarschijnlijk wil je hier nog aan sleutelen. Het is of alles aan of alles uit. Voor een middenweg moet je zelf aan de slag. Dit doe je overigens per camera, dus het is wel even wat werk. Via bibliotheek heb je gemakkelijk zicht op alle opnames die je snel en gemakkelijk kunt afspelen.