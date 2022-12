10 smarthome tips die je moet lezen

1. Smart-tv kopen? Hier moet je op letten

Een smart-tv kopen. Je kunt het in een paar clicks online doen, maar er zijn wel een aantal dingen om rekening mee te houden. Besturingssysteem & compatibiliteit, apps, internet en privacy & veiligheid. De gouden tip? Waarschijnlijk is de belangrijkste overweging je privacy en veiligheid. Smart-tv’s zijn online en dat maakt je automatisch kwetsbaar voor aanvallen. Nu zal het in de meeste gevallen wel loslopen, want er kan niet heel veel informatie van een smart-tv worden gehaald (in ieder geval niet zoveel als van de gemiddelde smartphone of laptop), maar het is zeker wel iets om te overwegen.

Zeker in combinatie met je privacy. Ben je er oké mee dat een fabrikant meer over je te weten komt? Vaak is dat namelijk wel waarmee je akkoord gaat als je een smart-tv koopt. Waar jij graag naar kijkt kan voor sommige bedrijven zeer interessant zijn. Zelf merk je daar weinig van, maar de data die fabrikanten mogen verzamelen kunnen wel worden ingezet om te verkopen of om content op je af te stemmen. Check dus goed wat je van het tv-merk mag verwachten.

