Smart-tv kopen? Hier moet je op letten

Je zal vast geen dikke beeldbuis thuis meer hebben, maar de kans is aanwezig dat je op het punt staat om je eerste smart-tv te kopen. Niet alle flatscreens zijn immers per definitie smart. Maar ook als je al een keer een smart-tv hebt gekocht, dan is het handig om te weten waar je ook alweer het beste op kunt letten bij die aanschaf.

Smart-tv kopen

Een smart-tv kopen, dat doe je niet elke dag. Hoewel we in onze samenleving steeds minder lang met onze technologische snufjes doen, hebben we bij televisies nog steeds wel de verwachting dat we hier jaren mee vooruit kunnen. Dat geldt ook voor smart-tv’s, al is het verschil daarin wel dat je afhankelijk bent van hoe lang een fabrikant updates blijft uitbrengen voor het toestel, mocht je van alle smart-opties gebruik willen blijven maken.

Dat is namelijk voornamelijk wat een smart-tv doet verschillen van andere televisies. De smart-tv wordt aangesloten op het internet en hierdoor heb je allerlei opties. Eigenlijk is een smart-tv een soort smartphone, maar dan met een ander beeldformaat en aanzienlijk minder apps. Op een smart-tv kun je bijvoorbeeld de Netflix-app installeren, waardoor je direct met je afstandsbediening een film of serie kunt aanzetten op die streamingdienst.