Streamingtips #21 – Dune: Part Two, Ferrari en Atlas

Dune: Part Two (HBO Max)

Het is één van de beste films van dit jaar: Dune: Part Two. Hierin stijgt het Paul Atreides officieel naar de bol, en dan niet alleen op het gebied van liefde. In deze film duiken we onder andere dieper in de zandwormen. Het is een enorm politieke film, maar er is ruimte voor actie en liefde. Daar neemt regisseur Villeneuve ook wel de tijd voor, want de film duurt 3 uur. En dat is alleen maar goed.