Vijf geweldige musthave gadgets voor als je zwanger bent

Of je nu voor het eerst in blijde verwachting bent of je al aan je derde of vierde begint: zwanger zijn is bij elke baby weer compleet anders. Om je zwangerschap iets comfortabeler of tenminste beter geïnformeerd te maken, bestaan er verschillende handige gadgets. Dit zijn er vijf die menig zwangere graag gebruikt.

Zwanger zijn brengt de nodige stress met zich mee: de baby heeft bepaalde spullen nodig als hij of zij er eenmaal is, je moet op je gezondheid letten, van alles regelen, je kunt niet meer alles zomaar eten en drinken en dan is er nog het sociale aspect. Daarnaast wil je natuurlijk dat alles goed gaat met je baby. Er zijn verschillende gadgets waarmee je dat tot op zekere hoogte kunt checken. Ook zijn er apps waardoor je wordt geïnformeerd door de wat meer privézaken rondom zwanger zijn. Heb je helaas niet zoveel geluk en is ochtendmisselijkheid of zelfs dagenlang spugen deel van je zwangerschap? Ook daar is gelukkig een gadget voor.