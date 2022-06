Automatiseren met Home Connect Plus: wat is het en hoe werkt het?

Hoe werkt het automatiseren?

Voordat we gaan automatiseren is het ordenen van al je producten belangrijk. En het mooie is dat Home Connect Plus daar handige ‘Boards’ voor biedt. Dit zijn dashboards die je zelf in kunt vullen, met bepaalde producten of automatiseringen. Zo kun je een Board maken voor de tuin of een voor je audio- en videosysteem, of een voor al het witgoed. Deze Boards geven een prima overzicht van al de gekozen apparaten en binnen dat Board is elk product ook direct te bedienen en is de status te bekijken.

Het automatiseren binnen Home Connect Plus is erg eenvoudig en dus ideaal voor de beginner. Toch is het uitgebreid en geavanceerd genoeg om leuke scenario’s aan te maken, natuurlijk wel met de voorwaarde dat je voldoende producten hebt die compatibel zijn met het platform. Wij hebben voor de korte test de volgende producten gekoppeld:

Gardena (robotmaaier, irrigatie, sensoren)

Siemens (wasmachine, droger, koffiemachine, vaatwasser, oven en stoomoven)

Philips Hue (lampen en stekkers)

Sonos (speakers)

Nuki (deurslot)

Doorbird (deurbel)

Hiermee kunnen we al heel wat leuke scenario’s maken en het maken van die scenario’s gaat middels een trigger en een actie. Als dit, dan dat. Daarnaast kun je tussen die trigger en actie nog een conditie plaatsen. De actie wordt dan alleen uitgevoerd als die conditie behaald wordt. Bijvoorbeeld; als de wasmachine klaar is (trigger), en de televisie uitstaat (conditie), speel dan een geluid af op de Sonos speaker in de huiskamer (actie). Een conditie is niet verplicht maar geeft je meer mogelijkheden om een scenario naar wens aan te passen. Je kunt ook meerdere condities gebruiken en deze in ‘en’ of ‘of’ plaatsen. Meerdere condities in ‘en’ betekent dat aan alle condities voldaan moet worden. Meerdere condities in ‘of’ betekent dat aan minimaal één van de condities voldaan moet worden.

Het automatiseren binnen de Home Connect Plus-app gaat snel en is vooral duidelijk. Bij triggers heb je de keuze uit een apparaat (dat van status verandert of een andere trigger heeft), een tijdstip (tijd en dag van de week) en de zon (zonsopgang, zonsondergang en dag van de week). Bij condities heb je dezelfde opties, maar dan gaat het bij apparaten om de regel dat het apparaat een bepaalde status heeft om het scenario te activeren. Bij acties kun je kiezen uit een actie van een apparaat (bijvoorbeeld lamp aan) of een notificaties (melding als de vaatwasser klaar is).

Je ziet meteen welke events er per apparaat dat gekoppeld is beschikbaar zijn en ook hier heb je weer wat extra mogelijkheden. Zo kun je bij sommige veranderingen binnen het apparaat kiezen voor ‘changes’ en ‘changes to’. Dus het apparaat verandert van modus (vrij algemeen) of verandert naar een specifieke modus of staat. Bij condities heb je daarnaast de keuze tussen ‘equal’ of ‘not equal’. Simpel gezegd: de status van het apparaat is gelijk aan X of de status van het apparaat is niet gelijk aan X. Gaat het om getallen, bijvoorbeeld de bodemvochtigheid van de sensor in de tuin, dan komen er opties als ‘kleiner dan’ en ‘groter dan’ bij. Hiermee kun je dus nog preciezer bepalen wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: Als de tijd 05.00 is (trigger) en vandaag is een maandag (conditie) en de bodemvochtigheid van de sensor in de tuin is minder dan 50% (conditie), zet dan de sproeiers aan voor 20 minuten (actie) en stuur mij een notificatie (actie).

Welke triggers, condities en acties er beschikbaar zijn, en welke events en veranderingen je per apparaat kunt gebruiken is helemaal afhankelijk van wat de fabrikant van het product ontsloten heeft. Soms zijn zaken niet mogelijk die wel eenvoudig waren geweest. Zo kun je bijvoorbeeld met de Gardena-producten in de tuin geen trigger maken. Dat zou wel handig zijn, bijvoorbeeld wanneer de robotmaaier vertrekt of de sensor een bodemvochtigheid van minder dan 50% waarneemt. De producten kunnen wel binnen condities en/of acties gebruikt worden. Soms moet je dus een omweg vinden of is iets simpelweg niet mogelijk.