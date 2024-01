Samsung Galaxy S24 Ultra dankzij AI beste zakelijke toestel ooit (ADV)

Perfect voor ondernemers

Wat dit toestel zo perfect maakt voor ondernemers? Wat dacht je van zeven jaar ondersteuning met de nieuwste beveilingingsupdates en zeven grote Android-updates? Zo is jouw toestel de komende jaren optimaal beveiligd. De S Pen, de stylus van Samsung, optimaliseert je creatieve en productieve processen. Echt spannend wordt het bij Galaxy AI, de door Samsung ontwikkelde kunstmatige intelligentie voor de Samsung Galaxy S24-serie.

Ben jij met klanten in binnen- en buitenland in gesprek? Dan is de Samsung Galaxy S24 Ultra hét toestel voor jou. Taalbarrières bestaan niet meer dankzij AI Live Translate Call. Hierdoor heb jij een persoonlijke vertaler op je smartphone en verschijnen vertalingen van audio en tekst in realtime op het display van je Samsung Galaxy S24 Ultra. Met wie je ook belt, dankzij Galaxy AI kun je elkaar perfect begrijpen.

Ook de andere AI-mogelijkheden van Galaxy AI zijn handig voor zakelijk gebruik. NoteAssist is je persoonlijke assistent, Tone Change vertaalt complete berichten in formeel of informeel taalgebruik, ChatAssist vertaalt de berichten van buitenlandse contacten en dankzij Circle to Search vind je snel antwoord op iedere vraag. En het is goed om te weten dat ook de camera’s profiteren van kunstmatige intelligentie, zodat je onder iedere omstandigheid de beste foto’s kunt maken.