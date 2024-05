Streamingtips #20 – Endeavour en The Beekeeper

The Beekeeper (Amazon Prime Video)

Je zit in een soort John Wick-achtige maffia en je bent een imker. Of je doet alsof je een imker bent. Heb je zin in een beetje geweld, dan kun je genieten van The Beekeeper met Jason Statham in de hoofdrol. Het is een film van David Ayer dus je kunt wat verwachten qua explosiviteit. We hebben ons vooral vermaakt met de bizarre rol van de Amerikaanse president. Lachen is gegarandeerd.