Het senioren smarthome: Comfortabel, gezond en veilig leven voor de ‘aging’

In de Angelsaksische literatuur in deze spreekt men over ‘a smart home for the aging’. Wie zijn die aging dan wel niet? Niet de jeugdigen en jongvolwassen want die hebben andere behoeften bij het slimme huis. De aging start bij gezinnen met al wat oudere kinderen en groeit door naar de middelbare leeftijd en vervolgens 60/65+. Het ware smart caring home start vanaf eind zestig jaar en loopt tegenwoordig al door tot in de negentig. In deze categorie komen slimme medische begeleiding en thuiszorg in het vizier.

Waar gaat het in de praktijk over? De belangrijkste pijlers voor alle doelgroepen zijn het beheren van het gezonde leefmilieu in huis, connectiviteit (het contact houden met), entertainment, veiligheid, het uit handen nemen van bezwaarlijk geworden huishoudelijke taken en gezondheidszorg aan huis. Tevens een geruststelling voor de aging bewoners dat alles goed geregeld is.