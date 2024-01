10 smarthome tips die je moet lezen

4. Koop een slimme voederbak liever met camera

Of je nu af en toe een nachtje weg bent en je je dan schuldig voelt, of dat je wel eens vergeet om je dieren eten te geven: een slimme voederbak is enorm handig om je katten of honden regelmatig van eten te voorzien. Er zit vaak een draaimechanisme in waardoor je de dieren meerdere dagen van eten kunt voorzien. Wat we echter wel aanraden is om er een te kiezen met camera. Hoewel veel mensen denken dat dat voor kattenvrouwtjes is die op hun werk ook tegen Minoes willen praten, is het eigenlijk vooral handig om in de gaten te houden of er wel eten wordt geserveerd en of bijvoorbeeld een kat die zich wat ziekig gedraagt wel goed eet. Het is dus zeker niet alleen maar voor de leuk, zo’n camera.

Lees ook onze andere tips over waar je rekening mee moet houden als je een slimme voederbak koopt.