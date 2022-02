Een smart home als je huurt of niet wilt verbouwen: zo begin je

Kies een slimme thermostaat

Een slimme thermostaat kan vrijwel altijd en overal geïnstalleerd worden. Het enige wat je nodig hebt is een cv-ketel of (hybride) warmtepomp die compatibel is met het ‘OpenTherm’ protocol zodat de thermostaat daadwerkelijk met de ketel of warmtepomp kan communiceren. De thermostaat wordt op de plek van je oude thermostaat gehangen en bij de cv-ketel wordt in de meeste gevallen een connector geplaatst om de thermostaat met de ketel of warmtepomp te laten communiceren. Je hoeft geen nieuwe leidingen te leggen of gaten te boren; alles werkt vanuit de doos.

Heb je vloerverwarming met zones? Ook dan kun je het systeem slim maken. Een thermostaat (centraal of per zone) is handig en middels slimme systemen die kleppen openen of sluiten kun je elke zone laten verwarmen. Voorbeelden hiervan zijn de systemen van Honeywell, Heatit en Tado. Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld? Lees in ons Smart Living Project alles over het slim maken van de vloerverwarming.