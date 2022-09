Met deze slimme voederbakken vergeet je je huisdieren nooit

Ga je een weekendje weg en zijn de buren niet beschikbaar? Of ben je zelf door wisseldiensten soms niet in een lekker ritme? Hoewel het natuurlijk altijd beter is om je huisdieren zelf eten te geven, met meteen een knuffel en wat aandacht, zijn er nu eenmaal situaties waarin dat even wat minder goed uitkomt. Je kunt dan kiezen voor een slimme voederbak. Deze slimme voederbakken zijn erg handig.

Een slimme voederbak heeft meerdere voordelen ten opzichte van een gewone voederbak. Ten eerste omdat het het dier automatisch voer krijgt, dus je hoeft niet met je handen in het katteneten te zitten waardoor je ze weer moet wassen. Daarnaast kun je slimme voederbakken een tijd meegeven waarop ze het eten beschikbaar stellen voor je huisdieren. Dat is heel fijn, want bijvoorbeeld katten vinden het heel prettig als er een ritme in hun dag zit. Bovendien kun je meerdere tijden meegeven, waardoor je zowel ‘s ochtends als ‘s avonds eten kunt geven. Zo weet je zeker dat je huisdier niet zonder komt te zitten (mits je de voederbak natuurlijk wel goed volgooit met kattenvoer).

Slimme voederbakken

Een ander groot voordeel van slimme voederbakken is dat je het dier ook wat extra eten kunt geven op afstand. Stel je voor dat je van plan was om thuis te komen, maar toch iets langer wegblijft, dan kun je je huisdier op die manier toch van wat extra eten voorzien. Veel voederbakken maken bovendien best herrie als ze eten geven, waardoor je er misschien zelfs een inbreker mee kunt afschrikken, als je hem of haar op je camera door je huis ziet gaan. Nu is dat laatste zeker geen reden om een slimme voederbak te kopen, maar het kan een creatieve manier zijn om ongewenste gasten te inspireren om je huis te verlaten.

Dan zijn er ook nog slimme voederbakken met een extra voordeel, namelijk een camera. Zo kun je zien welk huisdier er aan het eten is en kun je op die manier zijn gezondheid in de gaten houden (uiteraard maar tot op zekere hoogte). Met die camera kun je ook zien hoeveel eten het dier nog heeft, zodat je eventueel nog wat bij kunt geven als dat nodig is. Zo’n camera is niet standaard op een slimme voederbak, maar er bestaan varianten die dat wel hebben. Nieuwsgierig welke slimme voederbakken er zoal zijn? Dit zijn ze.