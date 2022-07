Dolby Vision IQ

Sinds begin 2020 zien we nog een aantal nieuwe termen en standaarden voorbij komen, waaronder de Filmmaker Mode en Dolby Vision IQ. Beide standaarden zien we vanaf 2020 op veel televisies terug. Dolby Vision IQ hebben we reeds uitgebreid besproken, maar toch kort een uitleg.

Dolby Vision IQ is in tegenstelling tot Dolby Vision geen nieuwe HDR-standaard. Het is een modus (of functie) die de al bekende Dolby Vision HDR-standaard naar een hoger niveau tilt. Dolby Vision IQ zorgt er op een intelligente manier voor dat de beeldkwaliteit van Dolby Vision-content in elke ruimte of kamer geoptimaliseerd wordt. Dit wordt gedaan door te kijken naar de metadata van een Dolby Vision-film of -serie en door gebruik te maken van de lichtsensoren die in de tv gebouwd zijn, waarmee het omgevingslicht in de ruimte geanalyseerd wordt. De dynamische ‘tone mapping’ van Dolby Vision wordt aan de hand van deze informatie aangepast zodat je zowel met veel als met weinig omgevingslicht de meeste details ziet en de beste HDR-weergave voorgeschoteld krijgt.