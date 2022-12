Met deze smarthome-wannahaves breng je je huis in kerstsferen

Slimme luidspreker

Een slimme luidspreker is misschien niet direct een apparaat waardoor je zichtbaar kerstsferen in huis krijgt, maar je kunt Google Assistent, Siri en Amazon Alexa een veelvoud aan leuke vragen stellen en kerst-opdrachten geven. Even vragen of er kerstmuziek kan worden afgespeeld bijvoorbeeld, maar je kunt ook vragen of de stemassistent kan vertellen waar de Kerstman zich bevindt, of vragen of er een kerstverhaal of kerstgrap kan worden verteld. Je ziet het niet, maar je hoort het wel, de kerstsferen van Siri, Alexa en Assistent, naast dat ze natuurlijk kunnen helpen met het opstellen van die lange boodschappenlijst voor het kerstdiner.

Twinkly pixeltegels

Twinkly heeft voor aan de muur vrolijke pixeltegels die je kunt instellen zoals je wil. Zo kun je er bijvoorbeeld een kerstboom mee weergeven die zelfs kan twinkelen. Liever een kerstster of een kerstman? Het is allemaal makkelijk in te stellen met de Twinkly Squares. In onze review schreven we al dat we enthousiast zijn over deze slimme sfeerlichtjes. En als we dan toch naar Twinkly kijken, de fabrikant heeft ook een slimme kerstkrans op de markt gebracht.