Slim omgaan met water: Verbruik, recycling en opslag

Watertransitie

Transitie is een gevleugeld woord als het over duurzaamheid gaat. Natuurlijk is er ook een watertransitie. In 2050 wil de overheid voor Nederland een geheel circulair watersysteem. Met andere woorden er wordt evenveel water gebruikt als er in voorraad (opgeslagen of gerecycled) is. Drinkwater Platform: “Door afvalwater, zoals douchewater en toiletwater, een nieuwe bestemming te geven, hoeven we minder drinkwater te gebruiken. Het realiseren van zo’n systeem vraagt wel om een zorgvuldige afweging van risico’s voor de volksgezondheid, kosten en baten, goede organisatie, wettelijke aanpassingen en acceptatie door de gebruiker.” Dat kan al voor een belangrijk deel in het smarthome en de smartgarden zelf, maar zeker ook op wijkniveau plaatsvinden.

Er is een evenwicht tussen besparing, de meest duurzame methode, en terugwinnen. Een zuinige slimme douchekop, kraan en tuinsproeier verminderen sowieso het waterverbruik meer dan menigeen denkt. Wat dan toch verbruikt wordt valt met nieuwe technieken grotendeels aan te vullen. Een andere input vormt de opvang van regen- en condenswater. Bij het terugwinnen van verbruikt water komen nog meer aspecten kijken. Behalve het water zelf vallen vaak eveneens warme en nuttige grond- en afvalstoffen terug te winnen.

Water vasthouden is een proces van regulering tussen opvang (voorkomt straks te korten) en lozing bij overvloed (voorkomt overstroming). Het met slimme technieken en kunstmatige intelligentie monitoren van het waterpeil, de grondwaterstand en sluizen of stuwen is inmiddels al gewoon geworden. Dat kan ook in het smarthome. Een slimme waterton, een eigen waterbekken, water vasthouden op een begroeid plat dak en tegels er uit met gras of planten daarvoor in de plaats. Een andere optie vormt het aanleggen van slimme irrigatiesystemen in de eigen tuin.