Google brengt Android 13 uit voor Pixel-telefoons

Nog geen jaar na de release van Android 12, dat in oktober 2021 gelanceerd werd, brengt Google vandaag Android 13 al uit. Waar vorig jaar de nieuwe designmogelijkheden ‘Material You’ het hoogtepunt was, waarbij de hele voorkant van de interface met icoontjes, kleuren en het menu mee kunnen kleuren met de achtergrond, daar zijn de veranderingen nu meer aan de achterzijde van het systeem.

Dit is er nieuw in Android 13

Zo is er nu onder andere Bluetooth LE Audio- en MIDI 2.0-ondersteuning, net als Spatial Audio met head tracking. Je kunt straks de resolutie gemakkelijk binnen de instellingen wijzigen van FHD+ naar QHD+ en vice versa, mits je telefoon de mogelijkheid heeft. De donkere modus kan straks aanspringen bij het naar bed gaan. Ook komt er een hub mode waarbij gebruikers toegang tot apps hebben via verschillende profielen. Aan de voorkant kun je uitkijken naar ‘Cinematic Wallpapers’, een soort 3D achtergronden die bewegen wanneer jij je telefoon beweegt. Material You krijgt ook een update met dynamische kleuren. Fan van het eerste uur, Mishaal Rahman, gaat op esper.io in op alle veranderingen.

Andere fabrikanten volgen

Je kunt zelf kijken bij je instellingen van je Pixel-telefoon via Instellingen > Systeem > Systeemupdate om te kijken of de update naar Android 13 beschikbaar is. De update moet binnen nu en enkele dagen beschikbaar zijn, afhankelijk van het type Pixel-telefoon. Fabrikant Oppo zit Google op de hielen. Zij hebben laten weten dat ColorOS 13, de softwareschil gebaseerd op Android 13, gelanceerd zal worden op 18 augustus voor de Oppo Find X5 Series. Andere fabrikanten zullen ongetwijfeld snel volgen.