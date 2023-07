Samsung lanceert de Galaxy Tab S9, S9+ en de S9 Ultra

De Galaxy Tab S9 is voorzien van een 11-inch Dynamic AMOLED 2X-scherm. De S9+ en S9 Ultra komen met eenzelfde scherm maar dan in een formaat van respectievelijk 12,4-inch en 14,6-inch. HDR10+ optimaliseert de kleurtoon scène-voor-scène, frame-voor-frame met een breed bereik aan kleuren en helderheid. De dynamische vernieuwingsfrequentie van de Galaxy Tab S9-reeks wordt automatisch gekalibreerd van 60 tot 120 Hz om een soepele reactietijd te balanceren met een optimale batterijefficiëntie. Voor wie in de buitenlucht van entertainment wil genieten, is de Vision Booster-technologie nu beschikbaar op de Galaxy Tab S9-reeks. De tablet detecteert automatisch felle lichtomstandigheden en past zich aan om het scherm levendig te houden.

Entertainment op de Galaxy Tab S9-serie wordt versterkt door ruimtelijke audio dat wordt geleverd via 20% grotere quad-speakers met audio van een AKG-speakersysteem en Dolby Atmos immersive sound. Elke tablet is uitgerust met het Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Het werkgeheugen bedraagt 8GB of 12GB voor de Tab S9 en standaard 12GB voor de andere twee modellen. Het opslaggeheugen varieert van 128GB tot 1TB, afhankelijk van het model. De Tab S9 krijgt een 13 megapixel camera aan de achterzijde en een 12 megapixel ultra-wide camera aan de voorzijde mee. De Tab S9+ heeft dezelfde camera aan de voorzijde maar een extra 8 megapixel ultra-wide camera aan de achterzijde. De Tab S9 Ultra krijgt de 13 megapixel camera en 8 megapixel ultra-wide camera aan de achterzijde en een 12 megapixel + 12 megapixel ultra-wide camera aan de voorzijde.

Elke Galaxy Tab S9 wordt geleverd met de Galaxy S Pen. De Galaxy Tab S9-reeks en de S Pen bieden een pen-op-papier-achtige ervaring en zijn nu beide IP68-gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid. De S Pen kan ook schrijven in zoekbalken, browsers en app stores, en het nieuwe tweerichting-opladen zorgt ervoor dat hij stroom krijgt ongeacht met welke kant hij in de houder zit. Gebruikers kunnen upgraden naar de S Pen Creator Edition voor een nog luxere ervaring. De S Pen Creator Edition heeft textuur voor een comfortabele grip en een grotere kantelhoek.

Wanneer je reist of onderweg werkt, kunnen het Book Cover Keyboard en de DeX Mode van de Galaxy Tab S9-reeks een desktopervaring simuleren met de maximale draagbaarheid van een tablet. De instelbare hoek en het verlicht toetsenbord van het Book Cover Keyboard voelen aan als een lichtgewicht pc. DeX Mode heeft een makkelijk te volgen cursor, flexibel aanpasbare vensters en een Second Screen-functie om het pc-scherm te spiegelen of uit te breiden naar je tablet. Wanneer de Galaxy Tab S9 is verbonden met andere apparaten staan er allerlei creatieve tools ter beschikking. Multi Control zorgt voor het naadloos kopiëren, plakken of slepen van tekst en afbeeldingen, rechtstreeks tussen tablet en smartphone, waardoor je je smartphone kunt bedienen met de Galaxy Tab S9-touchpad.

Met een dikte van 5,5 mm (Tab S9 Ultra) is de Galaxy Tab S9-reeks lichtgewicht en dun, maar ook robuust met een IP68-classificatie. De apparaten zijn gebouwd om tegen een stootje te kunnen dankzij een behuizing die is versterkt met Armor Aluminium. Om overal en altijd optimaal bereikbaar te zijn bieden de 5G modellen nu voor het eerst Dual SIM, met een combinatie van een fysieke simkaart en eSIM.

Prijzen en beschikbaarheid

De Galaxy Tab S9-reeks beschikbaar vanaf 11 augustus. De reeks is verkrijgbaar in twee kleuren, Beige en Graphite, en in drie formaten: 14,6-inch voor de Tab S9 Ultra (v.a. €1.339), 12,4-inch voor de Tab S9+ (v.a. €1.119) en 11-inch voor de Tab S9 (v.a. €899). Bij aankoop van de Tab S9 serie ontvang je nu een Book Cover Keyboard Slim cadeau, ter waarde van €159 (Tab S9), €179 (Tab S9+) of €229 (Tab S9 Ultra).