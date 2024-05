Apple introduceert iPad Pro (2024) met oled-scherm

Naast de nieuwe iPad Air (2024) brengt Apple de iPad Pro (2024) op de markt. De nieuwe generatie is voorzien van een oled-scherm en kan daardoor een stuk dunner gemaakt worden dan zijn voorgangers. Het nieuwe model met 11-inch scherm is deze keer maar 5,3 mm dik, terwijl de 13-inch variant maar 5,1 mm dik is.

Apple heeft de nieuwste iPad Pro voorzien van een ‘Tandem oleddisplay’, wat simpel gezegd betekent dat twee oled-schermen op elkaar geplakt zijn voor een hogere helderheid. Apple geeft aan dat het scherm van beide tablets een piekhelderheid van maximaal 1.600 cd/m2 biedt en net als bij de vorige generatie wordt hdr-weergave ondersteund. Apple geeft je deze keer ook de optie om voor een matte scherm met nanotextuur te kiezen. Dit kost 130 euro extra.

De iPad Pro (2024) komt met de Apple M4-processor. De nieuwe CPU bevat tot vier performance-cores en nu zes efficiency-cores met ML-versnellers van de nieuwste generatie. De CPU is hierdoor tot anderhalf keer sneller dan M2 in de vorige iPad Pro. De 10-core gpu van de Apple M4 bevat dezelfde verbeteringen als die in de M3-processor.

Met de 12‑MP camera aan de achterkant maak je foto’s en video’s in hdr. De camera heeft ook een nieuwe adaptieve True Tone Flash. Met AI kan de nieuwe iPad Pro automatisch documenten herkennen, rechtstreeks in de Camera‑app. Aan de voorkant is het TrueDepth-camerasysteem verhuisd naar de lange zijde van iPad Pro (2024). De 12-MP camera met Middelpunt is ideaal om te videobellen met iPad in de horizontale stand, met name in combinatie met een Magic Keyboard of Smart Folio.

Het nieuwe Magic Keyboard-accessoire beschikt over een rij functietoetsen en een grotere touchpad voorzien van haptische feedback. De nieuwe Apple Pencil Pro is voorzien van een knijpsensor, waarmee je van penseel of lijndikte kunt wisselen door in de accessoire te knijpen. De Pencil Pro is tilt- en drukgevoelig. Ook de Hover-functie wordt ondersteund.

De nieuwe 11‑inch en 13‑inch iPad Pro zijn verkrijgbaar in zilver en spacezwart, met naar keuze 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB aan opslagruimte. De 11-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf € 1219 (Wi-Fi-model) en € 1469 (Wi-Fi + Cellular-model), en de 13-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf € 1569 (Wi-Fi-model) en € 1819 (Wi-Fi + Cellular-model).