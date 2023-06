Tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC 2023 heeft Apple officieel iPadOS 17 gepresenteerd. Deze nieuwe versie van het besturingssysteem neemt een aantal handige opties met zich mee, waaronder interactieve widgets en veel meer opties voor het vergrendelde scherm. Door die interactieve widgets hoef je geen apps meer te openen voor een aantal (basis)functies, waardoor je dus veel sneller dingen kunt regelen. Haal je iets van je to-do-lijst af? Dan hoef je alleen maar op de widget te tappen. Muziek pauzeren? Geen probleem; ook die functie is één tap van je verwijderd.

Daarnaast kun je voortaan prettiger werken op je iPad wanneer je veel met pdf’s doet, aangezien het systeem bepaalde informatie vooraf voor je kan invullen. En via de Notes-app is het mogelijk samen te werken met andere mensen. Bovendien is het goed om te weten dat diverse aankondigingen voor iOS 17 ook naar iPadOS 17 komen, zoals Live voicemails, de nieuwe autocorrectie en de verbeterde versie van AirDrop, inclusief NameDrop. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar voor welke iPad-modellen komt iPadOS 17 in de herfst van 2023 uit? Die zetten we hieronder op een rijtje.