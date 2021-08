Vanaf 5 oktober is Windows 11 te koop en te downloaden voor computers die daarvoor in aanmerking komen, laat Microsoft weten in een persbericht. Heb je nu al een computer of convertible met Windows 11 aan boord, dan is de kans groot dat je de gratis upgrade naar het nieuwe systeem kunt doen.

Windows 11-lanceringsdatum bekend

Het is echter niet zo dat Windows 11 vanaf die datum voor iedereen beschikbaar is. Microsoft laat namelijk weten dat de upgrade gefaseerd uitgevoerd wordt. Dat houdt in dat het upgraden in fases gebeurt. Het bedrijf schrijft daarover dat “nieuwe devices die in aanmerking komen voor de upgrade als eerste de upgrade aangeboden krijgen”.

“Daarna zal deze in de loop van de tijd worden uitgerold naar devices die al op de markt zijn, op basis van intelligentiemodellen die rekening houden met de geschiktheid van de hardware, betrouwbaarheidscriteria, leeftijd van het device en andere factoren die van invloed zijn op de upgrade-ervaring.” Microsoft verwacht dat alle apparaten die in aanmerking komen voor de gratis upgrade, hem voor medio 2022 ontvangen hebben.

Het nieuwe Windows biedt onder meer een nieuw ontwerp, nieuwe geluiden en een strakke vormgeving aan. Daarnaast is de game-ervaring op de schop gegaan, en is er een betere ondersteuning voor technologie zoals DirectX12 Ultimate, DirectStorage en Auto HDR. Daarnaast gaat Microsoft voor inclusiviteit en zijn er “nieuwe toegankelijkheidsverbeteringen die zijn gemaakt voor en door mensen met een beperking”.

Meer over de Windows 11-upgrade lees je in de blog van Microsoft. Wil je de aankondiging nog eens nalezen? Check dan dit artikel.