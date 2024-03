Een emulatiehandheld is wat anders dan bijvoorbeeld een Nintendo Switch of Steam Deck. Op dit soort handhelds kun je games van vroeger, maar ook allerlei fanprojecten of indiespellen spelen. Emulatiehandhelds kunnen draaien op Linux, Android of Windows en zijn meestal voorzien van een front end. Dat is software die alle games netjes verpakt en presenteert per categorie, zodat je snel vindt wat je kunt spelen. Deze handhelds heb je in allerlei soorten, maten en prijzen en met dit overzicht presenteren we vijf goede opties.