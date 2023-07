De nieuwe Nokia T10 Kids Edition is een speciale tablet voor kinderen. Niet alleen heeft dit model een optionele op maat gemaakte tablethoes in twee vrolijke kleurtjes, ook beschikt de tablet over Google Kids Space. Dit is een speciale omgeving voor kinderen waarbij ze toegang hebben tot apps die zijn erkend door leerkrachten. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat ze per ongeluk in de krochten van het internet terechtkomen.

“De Nokia T10 is onze meest compacte tablet en is daarom ideaal voor gezinnen, zowel thuis als onderweg. De nieuwe hoes biedt betere bescherming tegen ongelukjes, maakt het nog makkelijker om de tablet mee te nemen en heeft een ontwerp waar kinderen van kunnen genieten”, aldus Adam Ferguson, Head of Product Marketing at HMD Global.

Dit is de Nokia T10 Kids Edition

De tablet is met 8-inch geen groot model en samen met de hoes perfect voor kleine kinderhandjes. Zo heeft de hoes een handvat voor extra grip en een kickstand voor het kijken van filmpjes of het spelen van games. Je neemt deze tablet dus gemakkelijk overal mee naartoe. De tablet beschikt over een HD-scherm van 8-inch, stereoluidsprekers en krijgt drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates. Ouderlijk toezicht kun je instellen in de Family Link-app van Google. Een koptelefoon kan aangesloten worden met de hoofdtelefoonaansluiting. De tablet draait op Android 12, maar krijgt ook nog Android 13 en Android 14.

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia T10 Kids Edition is per direct verkrijgbaar voor 189 euro. De Kids Case (de hoes) is optioneel verkrijgbaar voor 29,99 euro. Je kiest uit de kleuren rood met oranje, geel met cyaan of groen met cyaan.

